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Джерард Батлер вернется в четвертой части "Падения"

Новости
    10.11.2020, 15:08
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Пока сводки с фронтов борьбы с пандемией обостряются с каждым днем и все поголовно крупные премьеры сдвигаются на год, а то и на два, изрядная часть киноделов не теряет бодрости духа и щедро сыплет анонсами.

Фото: kinopoisk.ru
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В частности, как передает ScreenRant, франшизу "Падение" обещано нарастить четвертой картиной. Естественно - с Джерардом Батлером в главной роли успешно двигающегося по карьерной лестнице бывшего спецназовца Майка Бэннинга, всегда знающего, как максимально эффективно и эффектно вырваться из сложных ситуаций.

Напомним. "Падение Олимпа" (Olympus Has Fallen) Антуана Фукуа, давшее старт линейки, вышло в 2013-м. "Падение Лондона" (London Has Fallen) - в 2016-м. "Падения Ангела" (Angel Has Fallen) вышло в прошлом году. Общие сборы - полмиллиарда долларов (это успех!).

Новая картина носит название "Падение ночи". Снимать ее намечено в Европе, в частности - в Болгарии. Но сроки производства и премьеры пока не определены.

Помимо Батлера в деле и режиссер третьей части Рик Роман Во.

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