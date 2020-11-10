Михаил Эскиндаров, вице-президент ВЭО России, ректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации:

- Сегодняшний день характеризуется высоким интересом студентов и школьников к получению экономических знаний, необходимых для осмысления всех нюансов экономической жизни и рыночных отношений. Особое значение приобретают массовые просветительские акции по повышению экономической, финансовой грамотности, предпринимательской культуры.

Ежегодно Финансовый университет участвует в проведении Всероссийского экономического диктанта, который способствует популяризации экономической и финансовой грамотности среди российских студентов и школьников. В большинстве своем молодые люди неплохо разбираются в главных экономических понятиях и способны использовать их в повседневной жизни. Учитывая усилия, предпринимаемые последние годы для выравнивания этой ситуации, шансы на вхождение российских студентов и школьников в число наиболее экономически грамотных весьма велики.

Михаил Погосян, ректор МАИ, академик РАН:

- Сегодня Московский авиационный институт формирует новую среду, позволяющую готовить специалистов, владеющих инженерными и управленческими навыками, обладающих широкой эрудицией и способностью учиться непрерывно, быстро и эффективно. Такие акции, как Всероссийский экономический диктант, соорганизатором которого традиционно является МАИ, позволяют существенно повысить уровень экономической грамотности российской молодежи. Это актуально для студентов обучающихся как по экономическим, так и по инженерным специальностям.

Яков Силин, член президиума ВЭО России, президент Уральского отделения ВЭО России, ректор Уральского государственного экономического университета:

- Диктант дает возможность молодым людям проверить себя в области экономических знаний, погрузиться в историю России и Вольного экономического общества России, узнать что-то новое. Результаты написания диктанта важны как для корректировки образовательных программ школ и вузов, так и для оценки уровня экономической грамотности населения нашего региона, его отдельных возрастных и профессиональных групп, анализа развития интеллектуального потенциала молодежи.

В Уральском государственном экономическом университете акция проходит в четвертый раз. УрГЭУ вновь стал базовой площадкой диктанта, в котором зарегистрировались участники из Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей. В этом году расширился территориальный охват. В акции участвовало 4 крупных промышленных предприятия Урала, 23 вуза Уральского федерального округа, 18 муниципальных образований Свердловской области.

Владимир Стромов, член правления ВЭО России, ректор Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина:

- Уровень экономической грамотности российских школьников заслуживает особого внимания. И одной из наиболее результативной формой его повышения является Всероссийский экономический диктант, который проводится ВЭО России. Экономический диктант позволяет определить и уровень знаний школьников, и хорошо изучить экономическую теорию участникам диктанта. Хотелось бы поблагодарить инициаторов и организаторов Всероссийского экономического диктанта - руководителей Вольного экономического общества России.