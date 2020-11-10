Уволенный глава Пентагона напомнил Трампу о своих достижениях

Отправленный в отставку министр обороны США Марк Эспер в письме, адресованном главе государства Дональду Трампу, перечислил основные достижения ведомства за последнее время. Среди них - решительные действия по сдерживанию Ирана, проведение контртеррористических операций за рубежом, защита международных правила и норм.
"Я отхожу в сторону, зная, что мы многого достигли за последние полтора года для защиты нации и повышения боеготовности, возможностей и профессионализма объединенных сил", - говорится в письме экс-главы Пентагона. О своем увольнении Эспер узнал из Twitter.
"Рад сообщить, что Кристофер Миллер, директор Национального центра по борьбе с терроризмом, с этого момента будет исполняющим обязанности министра обороны", - написал Трамп в соцсети девятого ноября. Американский лидер также поблагодарил Эспера за службу.
I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020