Уволенный глава Пентагона напомнил Трампу о своих достижениях

Отправленный в отставку министр обороны США Марк Эспер в письме, адресованном главе государства Дональду Трампу, перечислил основные достижения ведомства за последнее время. Среди них - решительные действия по сдерживанию Ирана, проведение контртеррористических операций за рубежом, защита международных правила и норм.

"Я отхожу в сторону, зная, что мы многого достигли за последние полтора года для защиты нации и повышения боеготовности, возможностей и профессионализма объединенных сил", - говорится в письме экс-главы Пентагона. О своем увольнении Эспер узнал из Twitter.

"Рад сообщить, что Кристофер Миллер, директор Национального центра по борьбе с терроризмом, с этого момента будет исполняющим обязанности министра обороны", - написал Трамп в соцсети девятого ноября. Американский лидер также поблагодарил Эспера за службу.