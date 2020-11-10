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10.11.2020 09:32
Рубрика: Общество

Эксперт: Контактные линзы не снижают риск заражения коронавирусом

Текст: Ирина Невинная

Ношение контактных линз не снижает риск заражения вирусными инфекциями, и в том числе коронавирусной, поскольку они не защищают слизистую глаза, - сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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"Считается, что очки создают своеобразный барьер на пути вирусных инфекций, идущих через слизистые глаз, а также попадающих в слезную жидкость с последующим перемещением по носослезному каналу в нижние носовые ходы. Но защита от попадания частиц инфицированного материала обеспечивается лишь при надлежащем уходе за очками. В отличие от очков, контактные линзы не защищают слизистые органа зрения вообще и только частично могут защитить конъюнктиву и роговицу глаз", - сказала она в интервью ТАСС.

При этом полностью защитить от вирусной инфекции очки не могут, они лишь уменьшают получаемую дозу инфекционного агента, отмечает эксперт. Однако при нормальном состоянии иммунитета такой барьер может оказаться достаточным, чтобы не заболеть, но при условии одновременного ношения маски.

"Важно помнить, что если вы надели только очки, и не надели маску, очки нельзя считать достаточно обоснованным средством защиты и профилактики. Отмечу, что для профилактики коронавирусной инфекции важен комплексный подход, а не какой-то один элемент, как очки, поэтому важно обязательно носить маску, мыть руки и соблюдать дистанцию", - заключила она.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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