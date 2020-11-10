Эксперт по антивозрастной медицине рассказала о диете долгожителей

Здоровый образ жизни и правильное питание считается залогом продолжительной и насыщенной жизни. При этом подбирать диету, особенно в преклонном возрасте, следует индивидуально и проконсультировавшись с медиками. Тем более, что существует множество вариантов правильного питания.

Эксперт по антивозрастной медицине Юлия Юсипова считает, что наиболее эффективна средиземноморская диета, когда значительно снижаются главные маркеры воспаления в организме - интерлейкин-6 (IL-6) и высокочувствительный С-реактивный белок.

- В контексте старения нам надо понимать, что важно употреблять достаточное количество клетчатки. Чем больше у нас клетчатки, тем лучше ей питается наша микробиота. А чем у нас разнообразнее микробиота, тем мы дольше живем, - заявила kp.ru Юлия Юсипова.

В данной диете предпочтение отдается богатой полифенолами пище - разноцветным овощам, фруктам, правильным жирам - это оливковое масло, орехи. Молочные продукты могут присутствовать в виде старых сыров или сыров, приготовленных из сыворотки, которые обладают минимальным количеством лактозы.

Содержащие простые углеводы - сахар и сладости заменяются на сложные: цельнозерновые продукты. Из животной пищи выбор падает на рыбу, птицу и минимальное количество красного мяса.