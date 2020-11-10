Эксперты стран СНГ обсудили восстановление туриндустрии после пандемии

Итоги туристического форума стран СНГ, прошедшего в рамках недели деловых инициатив в Ташкенте в сентябре этого года были, обсуждены во вторник на заседании Совета по туризму государств - участников Содружества Независимых Государств.

В заседании, которое прошло в онлайн-формате, приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Участники диалога констатировали, что восстановление туристической отрасли на пространстве Содружества должно стать приоритетной задачей деятельности совета в будущем году. В этой связи было решено "организовать регулярный обмен опытом по принятию соответствующих мер восстановления рынка туризма и путешествий, а также создать рабочую группу по реагированию на вызовы в туристической сфере", - сообщил источник в Исполкоме СНГ.

В ходе обсуждения повестки дня, информирует БЕЛТА, был одобрен и проект плана мероприятий на ближайшие три года по реализации стратегии развития сотрудничества в области туризма, рассмотрены вопросы разработки и реализации трансграничных туристических маршрутов, связанных с событиями Великой Отечественной войны.

Данное направление, отмечает агентство, было определено как одно из приоритетных в сфере международного туристического сотрудничества. Кстати, была высказана просьба к Исполкому СНГ создать на основе предложений государств на своих интернет-ресурсах перечень таких маршрутов.

Кроме того, в тему заседания были внесены и вопросы по использованию электронных виз в государствах Содружества, организации безвизового порядка въезда и выезда иностранных туристов. Члены совета согласились с предложением Узбекистана о придании статуса базовой организации государств СНГ в области туризма Международному университету туризма "Шелковый путь" и решили подготовить проект соответствующего документа, который будет рассмотрен на очередном заседании.

Участники заседания в целом одобрили и проект отчета о деятельности совета, избрав его председателя на очередной срок. Им стала председатель комитета по туризму Министерства экономики Армении Сусанна Сафарян.

Следующее заседание Совета по туризму государств - участников СНГ решено провести в 2021 году в Армении.