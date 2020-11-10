Пандемия COVID-19 по-прежнему свирепствует по всем мире: согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число зараженных превысило 25 миллионов, а число летальных исходов приближается к 1 миллиону. Очевидно, что эта ужасающая пандемия коренным образом изменит образ жизни людей.

Центр стратегических и международных исследований США (CSIS) опубликовал доклад "COVID-19 меняет будущее", в котором всесторонне анализируется влияние эпидемии на различные тренды развития до 2050 года. В докладе анализируются разные аспекты - демография, ресурсы, наука и техника, экономика, безопасность и управление и др. Особо подчеркивается, что эпидемия ускорит развитие пяти ключевых научных технологий - робототехники, аддитивного производства, Интернета вещей, искусственного интеллекта и биотехнологий.

Аддитивное производство

Эпидемия ускорила замену традиционных обрабатывающих технологий на аддитивное производство, указывается в докладе. В условиях эпидемии аддитивные технологии (3D printing) продемонстрировали преимущества в экстренном производстве изделий медицинского назначения. Практика доказала, что, когда в глобальной цепи поставок стали наблюдаться проблемы, использование аддитивных технологий оказалось весьма эффективно для производства ключевых компонентов аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты.

По мере обострения эпидемической ситуации разработчики и предприятия стремятся к преодолению дефицита материальных средств с помощью применения технологий аддитивного производства. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментозных средств США, национальные институты здравоохранения (NIH) и Министерство по делам ветеранов США уже наладили механизм государственно-частного партнерства с рядом компаний аддитивного производства. Сотрудничество ориентировано в первую очередь на производство средств индивидуальной защиты и прочих дефицитных материалов. В Китае аддитивные технологии используют для широкомасштабного производства защитных очков.

Интернет вещей

Под влиянием эпидемии государственные и частные предприятия, а также административные структуры содействовали расширению использования интернета, Интернета вещей и цифрового оборудования. Даже по окончании эпидемии уровень цифровизации продолжит развиваться. В медицине в условиях эпидемии значительно возросло использование дистанционного интерактивного диагностирования и лечения. В некоторых секторах услуг благодаря использованию Интернета вещей в период эпидемии наблюдался 5-6-кратный рост спроса. Ясно, что спрос на различные услуги в дальнейшем будет еще больше зависеть от технологий Интернета вещей. Это прежде всего касается широкого спектра услуг, ориентированных на людей со средними и высокими доходами, а также услуг, связанных с медицинскими консультациями, дистанционным лечением, образовательными услугами и др.

Фото: Медиакорпорация Китая

Кроме того, Интернет вещей уже применяется в противоэпидемической работе. Это касается прежде всего анализа различных данных в режиме реального времени, который способствует эффективному контролю за распространением вируса и выявлению людей, имевших тесные контакты с зараженными.

Искусственный интеллект

В докладе отмечается, что эпидемия коронавирусной пневмонии стала катализатором инновационных технологий искусственного интеллекта. Применение ИИ будет развиваться прежде всего в медицинской сфере.

От создания отдельных роботов для работы на складе разработчики переходят к созданию комплексных решений автоматизации. В таких системах используются группы специализированных роботов, взаимодействующих между собой: например, один из роботов снимает с полок товары, другие перевозят эти товары к точке выдачи

Сегодня на основе сочетания технологий ИИ и робототехники создана автономная система, способная устанавливать интерактивную связь с реальным миром. Она может прогнозировать распространение вируса, контролировать коэффициент инфицирования, отслеживать сферу контактов. Эпидемия также ускорила использование чат-ботов и других цифровых вспомогательных средств взаимодействия. Эффективность ИИ особенно отчетливо проявилась в сфере общественного здравоохранения и банковских услуг.

Одновременно с этим эпидемическая ситуация вызвала и целый комплекс новых проблем. Так, технологии искусственного интеллекта должны были справиться с новыми поведенческими паттернами и потребительским поведением в кризисных ситуациях. Когда люди в панике стали активно закупать туалетную бумагу и садоводческое оборудование, система ИИ оказалась неспособной спрогнозировать это и принять адекватное решение. Исследователи в своих следующих разработках должны учитывать использование ИИ в кризисных ситуациях.

Биотехнологии

Коронавирусная пневмония ускорила процесс наступления эры биотехнологий, отмечается в докладе. Пандемия - это глобальный кризис в области общественного здравоохранения, который продемонстрировал значение биотехнологий, непосредственно влияющих на экономическую эффективность, конкурентоспособность и госбезопасность. Развитие биотехнологий ускорено ростом применения технологий искусственного интеллекта, облачных вычислений и других интеграционных технологий, пишут аналитики.

Сегодня мировые биотехнологические предприятия прилагают активные усилия для разработки вакцин и способов лечения коронавирусной пневмонии. Благодаря передовым биотехнологиям компании Moderna, CureVac и Inovio Pharmaceuticals значительно ускорили разработку вакцин, а также провели клинические испытания на людях. Компания Swift Scale Biologics, используя бесклеточные биотехнологии, содействовала лечению новой инфекции, благодаря чему темпы выработки антител оказались в 10 раз быстрее, чем в ходе применения традиционных методов.

Робототехника

Еще до эпидемии Оксфордский институт экономики (Oxford Economics) сделал прогноз, согласно которому около 20 миллионов рабочих мест в мировой обрабатывающей промышленности в ближайшем будущем будут заменены роботами. В отчете института отмечается, что эпидемия коронавирусной инфекции значительно ускорит этот процесс.

Фото: Медиакорпорация Китая

Во время пандемии роботы уже широко используются в сегменте доставки в гостиницах и ресторанах, дезинфекции общественных мест и оказании помощи медикам. В здравоохранении роботы участвуют в повседневной работе больниц: роботизированные системы в состоянии даже ставить диагнозы, проводить скрининг, ухаживать за больными. Кроме того, роботы часто используются для быстрой очистки помещений.

Сегодня в 21 стране мира из-за эпидемической ситуации расширяется использование роботов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для экстренного реагирования и оценки ситуации. Так, роботы помогают дистанционно распознавать зараженных с помощью тепловизоров, сигнализировать о введении карантинных мер, передавать информацию и др.