Эстония подала заявку на статус наблюдателя в Арктическом совете

Эстония подала официальную заявку на получение статуса наблюдателя в Арктическом совете. Об этом в понедельник сообщило министерство иностранных дел республики.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу представил заявку на видеовстрече с министром иностранных дел председательствующей в совете Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном. В Эстонии убеждены, что обеспечение устойчивого развития Арктики должно быть обязанностью не только арктических государств, но и других стран.

"Как самая северная неарктическая страна Эстония хочет и готова взять на себя эту ответственность", - цитирует Рейнсалу ТАСС. В МИД Эстонии считают, что республика может помочь полярным сообществам перейти на эффективные и безопасные цифровые решения, а кроме того, Эстония обладает крупнейшей в мире генетической базой данных сибирских народов.

О решении подать заявку на получение статуса наблюдателя в Арктическом совете Рейнсалу заявлял год назад, отмечая, что правительство одобрило данный шаг. Подчеркивалось, что в Арктике у Эстонии три сферы интересов - наука, экономика и безопасность.

Арктический совет - международная организация, призванная содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В нее входят восемь арктических стран (Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция). Еще 13 государств имеют статус наблюдателя.