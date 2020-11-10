Ведущие экономики мира развиваются благодаря научно-технологическому прогрессу.

События этого года ярко подсветили необходимость усиления роли фундаментальной науки в России и увеличение инвестиций в нее. Об этом говорили участники онлайн-сессии второго Московского академического экономического форума-2020 (МАЭФ), организованного Российской академией наук, Вольным экономическим обществом России и Международным союзом экономистов. Форум был посвящен теме "Постпандемический мир и Россия: новая реальность?".

"Еще задолго до пандемии коронавируса мы констатировали, что мир переживает глубокие глобальные изменения. Современная модель рыночной экономики демонстрирует определенные признаки своего исчерпания, требует глубокой трансформации, а то и полной смены парадигмы развития", - рассказал в рамках МАЭФ-2020 сопредседатель форума, президент ВЭО России Сергей Бодрунов. Специфика пандемии, по его словам, стала катализатором для многих тенденций, которые были и до кризиса. В частности, усилилось внедрение робототехники и безлюдных технологий в индустрии, ускорилось развитие дистанционных и медицинских технологий, широкое распространение получило применение искусственного интеллекта как в медицине, так и в других областях.

Чтобы не остаться в стороне от мировых научных и технологических трендов, необходимо развивать фундаментальную науку в стране, заявил сопредседатель МАЭФ, президент РАН Александр Сергеев. "Сейчас все взоры обращены к науке, и для нее это момент истины - насколько ее организация позволит ответить на вызовы пандемии. Ответ возможен, когда есть задел", - отметил академик. По словам президента РАН, фундаментальная наука - это конкурентное преимущество России, она всегда занимала приоритетное место и в России, и в Советском Союзе. С ее помощью страна двигалась вперед, подчеркнул академик.

Для того чтобы фундаментальная наука предложила быстрые, правильные и эффективные решения для выхода из коронакризиса, нужно правильно сосредоточить финансовые ресурсы в науке. Научное сообщество давно называет недостаточное финансирование и отсутствие настроенной коммуникации отрасли с бизнесом основными причинами, по которым Россия пока не совершила заметный технологический прорыв. "Финансирование фундаментальной науки сегодня составляет 0,17 процента ВВП, в планах правительства - нарастить его до 0,19 процента ВВП (252 миллиарда рублей). Во всех развитых странах процент ВВП, выделяемый на науку, в разы больше, чем в России, - от 0,4 процента от ВВП до 0,6 процента", - рассказал Александр Сергеев на пресс-конференции в РАН.

По его словам, увеличивать финансирование фундаментальных исследований требуется в первую очередь для оснащения ученых оборудованием. "Прогресс фундаментальных исследований связан не только с формулировкой креативных идей, но и с их демонстрацией, а для этого требуется совершенно уникальное оборудование, которое умеет производить измерения на рекордном, высочайшем уровне точности", - отметил Александр Сергеев.

В большинстве стран-лидеров доля бюджетных средств в общем объеме внутренних затрат на исследовательские разработки варьирует от 14,6 процента в Японии до 33,1 процента в Канаде. В России этот показатель традиционно составляет две трети (67 процентов) расходов на науку. Вклад бизнеса в стране в финансирование науки не существенен в отличие от развивающих, наукоориентированных мировых экономик. "Нам надо эту ситуацию изменить. Государство должно создать такие условия, чтобы бизнесу было выгодно вкладывать средства в науку, в ее фундаментальную, "поисковую" часть", - подчеркнул президент РАН в интервью по итогам первого МАЭФ.

Весной 2021 года состоится третий Московский академический экономический форум. В числе прочих тем его эксперты вернутся к вопросу развития фундаментальной науки в стране. Площадка МАЭФ традиционно используется экспертами для формулировки предложений по эффективной модернизации и инновационному развитию российской экономики на основе научного подхода.