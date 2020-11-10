Новости

Чемпионы Европы Бойкова-Козловский проиграли короткую программу в Казани 21:56
В Шереметьево сел самолет с отказавшей электрикой 21:55
Ефремова поместят в ту же колонию, где отбывали наказание Кокорин и Мамаев 21:45
МИД: Российско-турецкий центр в Баку не имеет отношения к операции в Карабахе 21:40
В новогоднюю ночь все московские рестораны будут закрыты 21:39
Путин рассказал Эрдогану о договоренностях по Карабаху 21:32
В Армению прилетели 200 российских миротворцев 21:23
ООН поблагодарила Россию за усилия по прекращению конфликта в Карабахе 21:12
Кому будет выгоден договор о товарных знаках ЕАЭС 20:54
Эксперты стран СНГ обсудили восстановление туриндустрии после пандемии 20:25
Онлайн-продажи в России достигли исторического максимума 19:32
Мишустин и Лукашенко обсудили взаимодействие стран в борьбе с COVID-19 19:28
Массовых мероприятий на новогодние праздники в Подмосковье не будет 19:11
Защитник "Вулверхэмптона" допустил выступление за Россию или Украину 18:52
Хью Лори и Эмилия Кларк озвучат мультфильм по произведению Пратчетта 18:51
На борьбу с коронавирусом власти Подмосковья выделили 60 млрд рублей 18:44
В Подмосковье госпитализируют до 1000 больных коронавирусом в день 18:41
Вышел расширенный трейлер нового мультфильма автора "Песни моря" 18:35
Трамп заявил о прогрессе в борьбе за пересмотр итогов выборов в США 18:33
На Северном Кавказе в этом году ликвидировали 35 и задержали 53 бандита 18:30
Бирюков: Более 600 тыс. тонн вторсырья собрали в Москве в этом году 18:18
Ученые создали дешевый прибор для диагностики болезней печени 17:52
Премьер Беларуси отметил рост денежных доходов населения 17:49
Умер актер из "Зоны" и "Адвоката" Александр Лукаш 17:23
Студенты строительных вузов смогут попасть в управленческую команду Минстроя 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
10.11.2020 20:54
Рубрика: Общество

Усилить преимущество

Эксперты отметили необходимость увеличения инвестиций в фундаментальную науку
Текст: Ольга Ремова
Российская газета - Спецвыпуск № 253(8307)
Ведущие экономики мира развиваются благодаря научно-технологическому прогрессу.
Президент РАН Александр Сергеев (слева) и президент ВЭО России Сергей Бодрунов считают, что для науки наступил момент истины. Фото: Пресс-служба Вольного экономического общества России Президент РАН Александр Сергеев (слева) и президент ВЭО России Сергей Бодрунов считают, что для науки наступил момент истины. Фото: Пресс-служба Вольного экономического общества России
Президент РАН Александр Сергеев (слева) и президент ВЭО России Сергей Бодрунов считают, что для науки наступил момент истины. Фото: Пресс-служба Вольного экономического общества России

События этого года ярко подсветили необходимость усиления роли фундаментальной науки в России и увеличение инвестиций в нее. Об этом говорили участники онлайн-сессии второго Московского академического экономического форума-2020 (МАЭФ), организованного Российской академией наук, Вольным экономическим обществом России и Международным союзом экономистов. Форум был посвящен теме "Постпандемический мир и Россия: новая реальность?".

Фото: iStock
Названы номинанты премии "Экономическая книга года"

"Еще задолго до пандемии коронавируса мы констатировали, что мир переживает глубокие глобальные изменения. Современная модель рыночной экономики демонстрирует определенные признаки своего исчерпания, требует глубокой трансформации, а то и полной смены парадигмы развития", - рассказал в рамках МАЭФ-2020 сопредседатель форума, президент ВЭО России Сергей Бодрунов. Специфика пандемии, по его словам, стала катализатором для многих тенденций, которые были и до кризиса. В частности, усилилось внедрение робототехники и безлюдных технологий в индустрии, ускорилось развитие дистанционных и медицинских технологий, широкое распространение получило применение искусственного интеллекта как в медицине, так и в других областях.

Чтобы не остаться в стороне от мировых научных и технологических трендов, необходимо развивать фундаментальную науку в стране, заявил сопредседатель МАЭФ, президент РАН Александр Сергеев. "Сейчас все взоры обращены к науке, и для нее это момент истины - насколько ее организация позволит ответить на вызовы пандемии. Ответ возможен, когда есть задел", - отметил академик. По словам президента РАН, фундаментальная наука - это конкурентное преимущество России, она всегда занимала приоритетное место и в России, и в Советском Союзе. С ее помощью страна двигалась вперед, подчеркнул академик.

Для того чтобы фундаментальная наука предложила быстрые, правильные и эффективные решения для выхода из коронакризиса, нужно правильно сосредоточить финансовые ресурсы в науке. Научное сообщество давно называет недостаточное финансирование и отсутствие настроенной коммуникации отрасли с бизнесом основными причинами, по которым Россия пока не совершила заметный технологический прорыв. "Финансирование фундаментальной науки сегодня составляет 0,17 процента ВВП, в планах правительства - нарастить его до 0,19 процента ВВП (252 миллиарда рублей). Во всех развитых странах процент ВВП, выделяемый на науку, в разы больше, чем в России, - от 0,4 процента от ВВП до 0,6 процента", - рассказал Александр Сергеев на пресс-конференции в РАН.

По его словам, увеличивать финансирование фундаментальных исследований требуется в первую очередь для оснащения ученых оборудованием. "Прогресс фундаментальных исследований связан не только с формулировкой креативных идей, но и с их демонстрацией, а для этого требуется совершенно уникальное оборудование, которое умеет производить измерения на рекордном, высочайшем уровне точности", - отметил Александр Сергеев.

Фото: Сергей Михеев / РГ
МГУ и TikTok будут вместе популяризировать науку

В большинстве стран-лидеров доля бюджетных средств в общем объеме внутренних затрат на исследовательские разработки варьирует от 14,6 процента в Японии до 33,1 процента в Канаде. В России этот показатель традиционно составляет две трети (67 процентов) расходов на науку. Вклад бизнеса в стране в финансирование науки не существенен в отличие от развивающих, наукоориентированных мировых экономик. "Нам надо эту ситуацию изменить. Государство должно создать такие условия, чтобы бизнесу было выгодно вкладывать средства в науку, в ее фундаментальную, "поисковую" часть", - подчеркнул президент РАН в интервью по итогам первого МАЭФ.

Весной 2021 года состоится третий Московский академический экономический форум. В числе прочих тем его эксперты вернутся к вопросу развития фундаментальной науки в стране. Площадка МАЭФ традиционно используется экспертами для формулировки предложений по эффективной модернизации и инновационному развитию российской экономики на основе научного подхода.

Общество Наука Экономика Финансы Инвестиции

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с вице-премьером Викторией Абрамченко. Главное
Интервью председателя СК РФ Александра Бастрыкина "РГ". Главное
Интервью с вице-премьером - полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Главное
Путин поручил Шойгу помочь семьям погибших летчиков
Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно