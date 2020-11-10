Генпрокуратура опубликовала статистику преступлений в стране

Почти четверть краж в стране были совершены с банковских счетов и карт, или касались электронных денег. При этом их число по сравнению с прошлым годом увеличилось практически вдвое и достигло более 120 тысяч.

Например, многократно число виртуальных краж выросло в Камчатском и Красноярском краях и Санкт-Петербурге. Такие данные опубликованы в очередном сборнике Генеральной прокуратуры "Состояние преступности в России" за 9 месяцев 2020 года. Согласно криминальной статистике, старые добрые кражи офлайн остаются самым распространенным в стране видом преступлений. Их было совершено уже более 550 тысяч. Высокий уровень распространенности краж в расчете на 100 тысяч населения зафиксирован в Амурской (747,2), Новосибирской (702,2) областях и Еврейской автономной области (697,3).

В целом, по данным надзорного ведомства в январе - сентябре 2020 года число зарегистрированных в стране преступлений продолжило незначительно увеличиваться. Относительно прошлого года их количество возросло почти на 19 тысяч и превысило отметку в 1,5 млн преступлений. Рост преступности в разной степени отмечается в 56 регионах России.

Кроме того, сохраняется тенденция к увеличению различного рода мошенничеств. За последние 9 месяцев их число возросло на треть - почти до 250 тысяч. Чаще других страдали от мошенников жители Мурманской области, Москвы и Республики Коми. В этих субъектах на 100 тысяч граждан приходится примерно 260 мошеннических преступлений. При этом почти в два раза больше выявлено мошенничеств, совершенных с использованием электронных платежей - 23,5 тысячи. Их увеличение зафиксировано практически повсеместно во всех регионах России. Кстати, по данным Генпрокуратуры, каждое четвертое регистрируемое преступление в этом году было совершенное именно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Как и прежде, больше половины всех "киберпреступлений" - 210 тысяч совершается с использованием интернета, и еще более 155 тысяч - при помощи мобильной связи.

Именно с использованием сети совершено более половины всех преступлений экстремистской направленности, общий массив которых увеличился почти на половину. Более чем на треть увеличилось число преступлений террористического характера - до 1851, половина из которых приходится на регионы Северо-Кавказского федерального округа.

Чаще других в этом году страдали от мошенников жители Москвы, Мурманской области и Коми

Среди позитивных данных - в целом в стране сократилось почти на пять процентов количество погибших и покалеченных преступниками. Продолжает снижаться и подростковая преступность. За 9 месяцев было раскрыто почти 27 тысяч преступлений, совершенных несовершеннолетними.