Глава Xbox на русском языке поздравил геймеров с запуском новых консолей

Руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер выступил со словами благодарности к российским геймерам в честь запуска новых консолей.

"Следующее поколение уже здесь, и я рад, что российские фанаты смогут по достоинству оценить Xbox Series X и Xbox Series S вместе с остальным миром", - сказал топ-менеджер в своем обращении.

Закончил он свою речь, сказав по-русски: "Спасибо".

Некстген-приставки от Microsoft уже поступили в продажу в России. Старшая версия стоит 45 590 рублей, младшая - 26 990 рублей.