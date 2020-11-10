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Глава Xbox на русском языке поздравил геймеров с запуском новых консолей

Текст:   Богдан Бобров
10.11.2020,  
15:00
Фото: Microsoft Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

Руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер выступил со словами благодарности к российским геймерам в честь запуска новых консолей.

"Следующее поколение уже здесь, и я рад, что российские фанаты смогут по достоинству оценить Xbox Series X и Xbox Series S вместе с остальным миром", - сказал топ-менеджер в своем обращении.

Названы даты выхода Horizon Forbidden West и других эксклюзивов PS5

Закончил он свою речь, сказав по-русски: "Спасибо".

Некстген-приставки от Microsoft уже поступили в продажу в России. Старшая версия стоит 45 590 рублей, младшая - 26 990 рублей.

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