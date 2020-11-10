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10.11.2020 15:25
Рубрика: Власть

Госдума утвердила Александра Козлова в должности главы Минприроды

Текст: Татьяна Замахина
Госдума на пленарном заседании утвердила кандидатуру нового министра природных ресурсов и экологии РФ. Им станет Александр Козлов, которого ранее на должность предложил премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Ранее с поста главы Минприроды ушел Дмитрий Кобылкин. Мишустин предложил кандидата на этот пост для утверждения Госдуме - в соответствие с новыми требованиями Конституции и закона о кабмине. Напомним, что Козлов с 2018 года возглавлял Минвостокразвития, до этого занимал руководящие посты в компаниях "Русский уголь" и "Амурский уголь", а также был мэром Благовещенска и губернатором Амурской области.

Фото: РИА Новости
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Накануне кандидат подробно ответил на вопросы профильного комитета. Так что на пленарном заседании предполагались только выступления. Депутаты-профильники дали хорошую рекомендацию кандидату. Глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев отметил его готовность к диалогу как к народными избранниками, так и с экспертами, а также умение видеть проблемы в региональном разрезе.

Александр Козлов рассказал о том, на каких вопросах сосредоточится. Конечно, это "мусорная реформа - то есть реформа для каждого человека нашей страны". Кандидат подчеркнул, что нельзя "мерить одним мерилом всех, кто вывозит мусор". "Кто-то золу вывозит, а кто-то пластик. Во всем нужна категорийность. Это моя позиция", - заявил Козлов.

Ключевой задачей на посту кандидат видит соблюдение баланса между добычей природных ресурсов и влиянием этого процесса на экологию. "Это как весы: на одной чаше - необходимые человеку ресурсы, а на другой - окружающий мир, который нужно сберечь для наших детей и внуков", - подчеркнул он.

Минприроды под его руководством начнет тотальные проверки всех объектов, которые финансируются из бюджета, обещал кандидат. Кроме того, ревизия нацпроекта "Экология" будет начата в ближайшее время, заявил также он.

Также претендент на пост задумал реформу геологоразведки. Такие работы, по его словам, нужно проводить, исходя из востребованности полезных ископаемых и в целом конъюнктуры рынка, и акцент надо делать на развитии разведки в дотационных регионах.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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КПРФ, "СР" и ЛДПР заранее объявили о намерении воздержаться при голосовании по поводу кандидатуры.

И все же депутаты (не только от "ЕР") дали ряд рекомендаций. Коммунисты посоветовали навести порядок в лесной отрасли и сделать упор на борьбу с загрязнением окружающей среды. "Единая Россия" поддержала стремление кандидата разобраться с буксующей мусорной реформой. "Людям не понятно, почему растут тарифы, почему на грани банкротства ряд мусорных операторов", - заявила от фракции депутат Ольга Тимофеева. По ее словам, нужна федеральная схема обращения с отходами и необходим механизм пересмотра тарифов. "Справороссы" в своих рекомендациях сделали упор на экологию, посоветовали разобраться с проблемами заповедников и нацпарков.

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