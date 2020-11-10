Госдума утвердила Ирека Файзуллина в должности главы Минстроя

Госдума на пленарном заседании утвердила кандидатуру нового главы Минстроя. Им стал временно исполняющий обязанности руководителя данного ведомства Ирек Файзуллин, которого ранее на должность министра предложил премьер-министр Михаил Мишустин.

Файзуллин сменил в должности Владимира Якушева, который был назначен полпредом президента РФ на Урале. Глава кабмина предложил кандидата на освободившуюся должность для утверждения Госдуме, в соответствие с новыми требованиями Конституции и закона о правительстве РФ.

До этого Файзуллин руководил профильным министерством в Татарстане, а в начале этого года был назначен первым заместителем в федеральный Минстрой. В понедельник Мишустин назначил его врио главы ведомства.

Выступая перед депутатами, Файзуллин рассказал о своих приоритетах. Он видит своей основной задачей обеспечение и улучшение жилищных условий для пяти миллионов россиян ежегодно. До 2030 года необходимо построить практически один миллиард квадратных метров, подчеркнул новый глава ведомства. Основными механизмами достижения цели он назвал развитие ипотеки и целевую работа с регионами.

"Необходимо поддержать спрос и обеспечить предложение. Здесь будет идти работа по снижению ипотечной ставки с Минфином, Банком России и так далее", - отметил Файзуллин. При этом снижение ипотечных ставок должно сочетаться с грамотной работой по обеспечению необходимого предложения на рынке недвижимости, считает он.

Файзуллин пообещал депутатам, что до конца текущей недели в Госдуму будет внесен важный для отрасли законопроект о создании единого государственного заказчика в строительстве.

Коммунист Владимир Кашин рассказал, что в Татарстане Файзуллина с благодарностью называют "наш зодчий". Он спроектировал ряд уникальных объектов. Однако дел на руководящей должности будет много. Например, коммунисты напомнили о большом объеме "незавершенки", о нерешенной проблеме обманутых дольщиков, износе ЖКХ.

А в "Единой России" настаивают на модернизации инфраструктуры, развитии института некоммерческого найма, цифровизации отрасли.

Глава профильного комитета Галина Хованская, выступая от "справороссов", рекомендовала сосредоточиться на проблемах с обновлением жилищного фонда, ситуации с очередниками и качеством капремонта.