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10.11.2020 19:00
Рубрика: Власть

Министры с портфелями

Госдума утвердила кандидатуры новых членов правительства
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8307)
Во вторник Госдума впервые утвердила пять министров и нового вице-премьера. Чуть позже появились указы президента Владимира Путина о назначении кандидатов на свои посты. Ближайшее заседание кабмина пройдет уже в новом составе.
Об Александре Новаке хорошо отозвались не только в "Единой России", но и в оппозиционных фракциях Госдумы. Фото: duma.gov.ru Об Александре Новаке хорошо отозвались не только в "Единой России", но и в оппозиционных фракциях Госдумы. Фото: duma.gov.ru
Об Александре Новаке хорошо отозвались не только в "Единой России", но и в оппозиционных фракциях Госдумы. Фото: duma.gov.ru

В выборе новых кадров кабмин сделал ставку на опыт в управленческой сфере, а также в конкретной отраслевой, что и отметили депутаты во время обсуждения. Так, минтрансом будет руководить многолетний глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, минэнерго - ветеран отрасли Николай Шульгинов, в последние годы возглавляющий "РусГидро". В минвостокразвития пришел человек из той же сферы - глава Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Минстрой возглавил Ирек Файзуллин, который до этого руководил профильным министерством в Татарстане, а в последнее время был первым заместителем министра. И, наконец, Александр Козлов, который руководил минвостокразвития, поменял один министерский портфель на другой - возглавил минприроды.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Согласно новой процедуре назначения правительства, новых членов кабмина не просто назначили, а именно провели через парламент - весь понедельник был посвящен консультациям в комитетах и фракциях, а во вторник на пленарном заседании состоялась финальная процедура утверждения. Претенденты на посты уже в ходе встреч с депутатами на комитетах подробно ответили на вопросы, так что "пленарка" была посвящена исключительно выступлениям.

Утвердив кандидатов, Госдума, как подчеркнул глава нижней палаты Вячеслав Володин, взяла полную ответственность за свой выбор. "Да, председатель правительства внес кандидатуры, но наше право было утвердить или не утверждать. И сегодня они поддержку получили таким огромным составом депутатов", - заявил Володин. Причем за кандидатами было не большинство голосов, а именно "уверенное большинство". Спикер Госдумы добавил, что рассматриваемые Госдумой кандидатуры - "все до одного люди высокопрофессиональные". "Они прошли региональную школу, возглавляли крупные компании, корпорации и в жизни много трудились, создавая конкретный продукт, прежде чем быть утвержденными на эти высокие должности", - подчеркнул он. Володин также заметил, что, несмотря на расхождения во мнениях среди фракций, "не было отвода ни одной кандидатуры по профессиональным качествам".

Так, в КПРФ объявили заранее, что воздержатся по всем кандидатурам, однако в ходе выступлений члены фракции отметили профессионализм ряда кандидатов, по другим - соглашались с их приоритетами.

Новых членов кабмина не просто назначили, а именно провели через парламент

Подробнее всего обсуждали, пожалуй, кандидатуру нового вице-премьера Александра Новака, которого Дума давно знает. Все фракции отметили его достижения на посту. Глава профильного комитета Павел Завальный особо подчеркнул значение того, что в России появится вице-премьер, отвечающий за энергетику. Это означает усиление работы в этом направлении, улучшение координации ведомств, подчеркнул депутат-профильник. По словам Завального, это важно для российской экономики, так как ТЭК не только, по сути, субсидирует ее, но и дает миллионы рабочих мест в стране.

В свою очередь Новак своей главной задачей на новом посту назвал обеспечение внутреннего рынка качественными источниками энергии, а также ускорение процесса газификации страны. Еще одна крупнейшая задача - сохранение лидирующего положения РФ в этой сфере в мире. Для этого нужно занимать и новые ниши - это и возобновляемые источники энергии, и водородная энергетика (Россия, по расчетам Новака, может стать ведущим игроком в этой сфере).

При развитии отрасли, по словам кандидата, нужно уделить внимание регионам с пока еще не освоенным ресурсным потенциалом - Таймыру, Восточной Сибири и Арктике. "В будущем это будет замещать добычу в других регионах", - сообщил Новак. Еще одним конкурентным козырем РФ он назвал развитие СПГ-индустрии. "Мы должны к 2035 году занять более 20% мирового рынка", - подчеркнул кандидат.

У депутатов нашлись пожелания к будущему вице-премьеру. Профильный комитет рекомендовал активнее развивать новые виды энергетики, коммунисты - делать упор на газификацию и борьбу с износом сетей, улучшать тарифную политику. У "единороссов" оказались схожие пожелания. Так, глава фракции "ЕР" Сергей Неверов заявил, что не стоит "слепо следовать рекомендациям" ВТО в части тарифной политики. В ЛДПР сетовали на цены на бензин.

Те же рекомендации - и к преемнику Новака на министерском посту Николаю Шульгинову. Кандидат сообщил депутатам, что продолжит работу, начатую при Александре Новаке. Первыми его шагами в должности станет "продвижения тех законов, которые сейчас в Думе находятся, - их около семи". "И еще один закон будет очень важный - про выравнивание тарифов и инвестиционную надбавку для модернизации дальневосточной энергетики, который в ближайшие дни будет занесен. Надо начинать с этого, все остальное будет по ходу работы", - сказал Шульгинов. Особое внимание он собирается уделить стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов. В ближайшее время, по его словам, планируется завершить работу над генеральными схемами развития нефтяной и газовой отраслей.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Коллеги рассказали о новом главе Минвостокразвития Алексее Чекункове

Представший перед депутатами кандидат на руководящий пост в минприроды также получил хорошие рекомендации от депутатов-профильников. Глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев отметил его готовность к диалогу как с народными избранниками, так и с экспертами, а также умение видеть проблемы в региональном разрезе. Александр Козлов рассказал о том, на каких вопросах сосредоточится. Конечно, это "мусорная реформа - то есть реформа для каждого человека нашей страны". Кандидат подчеркнул, что нельзя "мерить одним мерилом всех, кто вывозит мусор". "Кто-то золу вывозит, а кто-то пластик. Во всем нужна категорийность. Это моя позиция", - заметил Козлов. Минприроды под его руководством начнет тотальные проверки всех объектов, которые финансируются из бюджета, обещал кандидат. Кроме того, ревизия нацпроекта "Экология" будет начата в ближайшее время, заявил также он.

В профессионализме Алексея Чекункова, который был выдвинут на пост главы минвостокразвития на смену Александру Козлову, депутаты также не сомневались. "Даю обязательство защищать интересы Дальнего Востока и Арктики как лев", - сказал кандидат, обращаясь к депутатам. Его приоритеты: решение социальных проблем и развитие комфортной городской среды в регионах, за которые отвечает министерство. Это важно в целях преодоления негативных миграционных трендов, для улучшения демографической ситуации.

Депутаты также согласились с кандидатурой нового министра транспорта. Им стал глава "Аэрофлота" Виталий Савельев. Кандидат обещал на посту министра уделять внимание всему транспорту и инфраструктуре без крена на авиацию. В частности - автомобильным дорогам (к 2035 году федеральных дорог должно стать вдвое больше), созданию транспортных логистических узлов, развитию водного транспорта и другим задачам. Также он указал на необходимость увеличивать мощность портов, пропускную способность железных дорог. Но и авиацию не забудет - например, предстоит увеличить число лоукостеров в РФ, чтобы полеты были доступнее. А в целом, по его словам, транспорт - это ключ для вхождения РФ в пятерку экономик мира.

Несмотря на расхождения во мнениях среди фракций, не было отвода ни одной кандидатуры по профессиональным качествам

Новым главой минстроя был утвержден временно исполняющий обязанности руководителя данного ведомства Ирек Файзуллин. Он заявил депутатам, что видит своей основной задачей обеспечение и улучшение жилищных условий для пяти миллионов россиян ежегодно. До 2030 года необходимо построить практически один миллиард квадратных метров, подчеркнул новый глава ведомства. Главными механизмами достижения цели он назвал развитие ипотеки и целевую работу с регионами. "Будет идти работа по снижению ипотечной ставки с минфином, Банком России", - отметил Файзуллин. Кроме того, он обещал депутатам, что до конца текущей недели в Госдуму будет внесен важный для отрасли законопроект о создании единого государственного заказчика в строительстве.

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