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10.11.2020 23:30
Рубрика: Спорт

Олимпийское неспокойствие

Международное спортивное движение испытывает сегодня серьезнейшие потрясения. И причина не только в COVID-19
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Неделя № 254(8308)
Главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха иногда все еще называют новым президентом. А между тем олимпийский чемпион по фехтованию из Германии был выбран на этот пост 10 сентября 2013 года, семь лет назад. Но как же летит время, уже 10-12 марта будущего года на 137-й сессии МОК в Афинах предстоят перевыборы. Выдвижение кандидатур до 30 ноября - да это же почти что завтра! Бах заявил, что снова выставит свою кандидатуру. И, судя по всему, будет благополучно переизбран.
Несмотря ни на что, 10 марта 2021 года Томас Бах будет вновь благополучно избран президентом МОК. Фото: EPA Несмотря ни на что, 10 марта 2021 года Томас Бах будет вновь благополучно избран президентом МОК. Фото: EPA
Несмотря ни на что, 10 марта 2021 года Томас Бах будет вновь благополучно избран президентом МОК. Фото: EPA

А вот в самом олимпийском движении до благополучия очень далеко. Правда, Бах представил свою программу развития мирового спорта. Увы, расплывчатую, не очень конкретную, больше похожую на научную статью, чем на четкий план действий. Программа вроде бы и есть, но ее положения вряд ли смогут помочь МОК занять прежнее, главенствующее положение в мировом спорте, как это было при испанском маркизе Хуане-Антонио Самаранче или даже при бельгийце Жаке Рогге. Очень уж много появилось спортивных или околоспортивных организаций, претендующих на роль лидера. Огромную роль здесь сыграл один из столпов мирового спорта - канадец Дик Паунд. Дважды стремился он стать президентом и оба раза проигрывал. Быть может, уязвленное самолюбие заставило искать других путей признания. И Паунд, основавший в 1999-м Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), сделал все, чтобы противопоставить его МОК. Мир спорта, погрязший в допинге, бесспорно, нуждался в чем-то подобном Всемирной допинговой организации. Но ВАДА, призванное искать нарушения в антидопинговом кодексе, с годами начало претендовать на большее. Пыталось взять на себя функции некого решателя судеб спортсменов, не просто выявляло обманщиков, но и рекомендовало, кого из них допускать на Олимпиады, а кого нет. МОК с этим считался. И постепенно рекомендации превращались в запреты. Паунд и его команда тихой сапой сделались основными игроками на олимпийском поле. И когда МОК наконец попытался дать понять, кто в спорте самый-самый главный, ВАДА с этим не согласилось. К тому же опытные руководители Всемирного антидопингового агентства понимали толк не только в допинг-пробах, но и в политических играх. И точно знали, кого назначить главным виновником в употреблении допинга. Доклад профессора Макларена, основанный на показаниях перебежчика Родченкова, пригвоздил к позорному столбу российских спортсменов. Это сразу же нашло отклик в государствах, где отношения с нашей страной оставляли желать лучшего. Подавляющее большинство случаев применения допинга было еще не доказано, а россиян уже признали виновными. МОК очнулся только на конечной фазе этого процесса. Бах все же сказал свое последнее слово и дал право допуска россиян международным спортивным федерациям. Но ВАДА проявило себя сильным соперником. Битва еще не закончилась. К началу Олимпиады в Токио, которая из-за пандемии перенесена на год 2021-й, схватка, делаю прогноз, возобновится.

ВАДА пытается взять на себя роль вершителя судеб спортсменов всего мира

Во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро произошел еще один инцидент. Насколько знаю, лишь две крупные международные спортивные организации выступали за справедливое решение вопроса с российской командой. Одной из них - ЕОК (Европейским олимпийским комитетом) долгие годы руководил ирландец Патрик Хикки. И тут же, прямо в Рио, последовало жесточайшее наказание. Спортивного авторитета на глазах у всех арестовали, предъявив смехотворное обвинение... в спекуляции билетами на состязания. Месть за добрые слова в защиту России настигла мгновенно, прямо в двух шагах от олимпийского огня. Хикки долго просидел за решеткой. А МОК не бросился защищать своего же члена, занял выжидательную позицию. Потом Хикки сам эту организацию, как и пост в ЕОК, покинул. Я говорил с ним после выхода на свободу. Постаревший ирландец натерпелся такого, о чем не хочется и рассказывать. Прибавило ли это авторитета МОК? Вопрос риторический.

Фото: Denis Balibouse / POOL / AFP
Глава МОК: Мы нацелены на успешные и безопасные Игры в Токио

А вот еще один камень преткновения. Создана Всемирная федерация киберспорта. И ее организаторы, никто их за это не корил, не сдерживал, за год укрепили связи с международными спортивными федерациями, в том числе и по олимпийским видам спорта. При этом МОК полностью игнорировался. Понятно, идет борьба за спортивное влияние. Лишь буквально в эти дни МОК понял, насколько серьезно соперничество, корректно призвав воздержаться от партнерских отношений с конкурентами. Не слишком ли поздно?

Вообще, некоторые федерации совсем отбились от моковских рук. Популярнейший бокс погряз в коррупции. Пост президента АИБА переходит от одного функционера к другому, а боксеров вообще грозят отстранить от Олимпиады.

Та же картина в тяжелой атлетике, где положительные тесты на допинг превращались с помощью зеленых бумажек в отрицательные. Годами "чистота" продавалась и покупалась за миллионы долларов. Старый президент смещен, его низвергательница тоже уволена. А что делать штангистам? Жаль, если бокс и штанга исчезнут из олимпийской программы. Впечатление, что МОК чересчур увлекся внедрением в Игры новых видов спорта. Некоторые из них мало популярны или известны лишь в нескольких странах. В МОК оправдывают такое включение в программу своеобразно: молодому поколению приелись традиционные виды, а экстрим-спорт привлечет новых зрителей. Но эту теорему еще требуется доказать. Не оттолкнут ли многих верных болельщиков от Игр столь частые вторжения?

Со всеми этими проблемами МОК столкнулся в сложнейший для мира период. Для решения их требуются решительные действия. Пойдет ли на них МОК? Готовы ли там забыть обо всяких навязываемых политических составляющих?

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