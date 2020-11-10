Хакеры повысили цены на выкуп данных

За последний год хакерские группы стали чаще практиковать "двойное вымогательство", когда преступники не только шифруют данные своих жертв, но и публикуют их файлы в сети, если жертва отказывается заплатить. Также в третьем квартале 2020 года средняя цена выкупа данных для крупных компаний выросла на 31% по сравнению с предыдущим и составила почти 234 тысячи долларов, показал доклад Coveware, посвященный хакерским атакам на компании.

Специалист по информационной безопасности компании Avast Луис Корронс полагает, что хакерам ни в коем случае нельзя доверять. "Иногда некоторые злоумышленники предлагают своим жертвам доказательства того, что они могут восстановить зашифрованные файлы. Но в любом случае нет гарантии, что они сдержат свое слово. Кроме того, киберпреступники часто используют различные уловки, чтобы получить максимальную сумму выкупа", - объясняет Корронс.

Алексей Мальнев, руководитель Центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет", предупреждает, что у злоумышленников может даже и не быть ключей шифрования к украденным данным, а выплата денег может нанести репутационный урон.