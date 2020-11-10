Имя лауреата Общероссийской высшей общественной экономической премии "Экономист года" объявят 11 ноября на Всероссийском экономическом собрании, посвященном 255-летнему юбилею ВЭО России и профессиональному празднику День экономиста.

Премия учреждена Вольным экономическим обществом России. Это главная награда для российского экономического сообщества. В этом году премия присуждается в четвертый раз, ее жюри возглавляет Сергей Калашников, член президиума ВЭО России, депутат Госдумы. "Каждый год мы получаем новые идеи для развития российской экономики. Поскольку премия очень престижная, она стимулирует экономистов не только думать о сегодняшнем дне, но и о теоретических основах российской экономики и ее перспективах", - рассказал депутат.

Среди лауреатов премии в прошлом году был научный коллектив Центра стратегических исследований Ульяновской области, получивший награду за разработку инновационной системы обеспечения экономической безопасности на региональном и муниципальном уровнях.

"Нам присудили премию, когда о пандемии еще никто не говорил. Тема исследования была связана с экономической безопасностью, и в 2020 году она приобрела новое звучание. Сейчас мы с Агентством стратегических инициатив отрабатываем и расширяем ее", - отметил генеральный директор Центра стратегических исследований Ульяновской области Олег Асмус.

В этом году на соискание звания "Экономист года" претендовало 123 кандидата со всей страны. Экспертный Совет премии, основываясь на критериальной базе оценки, определили 10 номинантов премии.

Генеральный директор Гознака Аркадий Трачук был выдвинут на соискание премии за весомый вклад в развитие российской промышленности и укрепление ее позиций на международном рынке.

В этом году на звание "Экономист года" претендовало 123 кандидата

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин вошел в число номинантов за практический вклад в развитие российской экономики, организацию финансовой поддержки машиностроительного комплекса.

Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий был номинирован за вклад в экономическое образование и просвещение.

В число номинантов также вошли проректор по экономике и инновациям Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова Эльза Мантаева, завкафедрой маркетинга Государственного университета по землеустройству Юрий Цыпкин, завкафедрой экономики и коммерции Мичуринского государственного аграрного университета Иван Минаков, завкафедрой экономики Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова Ольга Иконникова, авторский коллектив научно-инновационного центра "Лаборатория социально-экономических исследований" Сибирского университета потребительской кооперации - Сергей Капелюк и Елена Лищук, доцент Высшей школы экономики Игорь Ким, коллектив авторов Вятского государственного университета - Елена Каранина, Анастасия Созинова и Надежда Савельева.