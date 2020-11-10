В этом году Третья Китайская международная импортная выставка (China International Import Expo, CIIE-2020), организованная министерством коммерции КНР и Народным правительством Шанхая, прошла с 5 по 10 ноября.

Инициатива проведения мероприятия принадлежит самому председателю КНР Си Цзиньпину, предложившему в мае 2017 года на форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь" в Пекине регулярно проводить международную выставку импортных товаров в Шанхае.

Общая выставочная площадь разделена на два блока, где каждому экспоненту предоставлен участок для презентации страны в различных областях, в том числе в торговле, инвестициях, промышленности и технологиях. Первый блок делится на шесть специализированных выставочных площадок: интеллектуального и высокотехнологичного оборудования, бытовой техники, одежды, аксессуаров и товаров широкого потребления, автомобилей, сельхозпродукции и продуктов питания, медицинской аппаратуры и медицинских товаров профилактического и общеукрепляющего характера.

Второй блок предназначен для торговли услугами, представлены площадки новых технологий, аутсорсинга, дизайна, культуры и образования, туристических и других услуг.

Трудности не пугают

По сообщению Медиакорпорации Китая, в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 проведение выставки в полной мере продемонстрирует миру твердую решимость Китая проводить реформы и расширять открытость внешнему миру, что имеет особое значение для ускорения восстановления мировой экономики. Аккредитация прессы на Китайскую международную импортную ЭКСПО-2020 завершилась 20 октября в специальном приложении и на официальном аккаунте мероприятия в WeChat. В связи с необходимостью соблюдения противоэпидемических требований для освещения мероприятия приглашаются только журналисты континентального Китая, а также Сянгана, Аомэня и Тайваня, а также иностранные журналисты, аккредитованные и находящиеся в КНР.

Для оформления таможенных формальностей доставки на выставку зарубежных экспонатов Шанхайская таможня открыла круглосуточный "зеленый коридор". Шанхайская таможня, сотрудничая с отделами по надзору Главного таможенного управления Китайской Народной Республики, ввела электронное оформление грузов. Одно из наиболее полезных новшеств, удобство которого уже оценили по достоинству участники выставки, это электронная таможенная декларация, которая позволяет серьезно экономить время оформления.

Си Цзиньпин: Сталкиваясь с вызовами, порождаемыми экономической глобализацией, мы не должны допускать, чтобы односторонность или протекционизм подрывали международный порядок и международные правила. (Программная речь на открытии импортной ЭКСПО-2020)

В преддверии мероприятия генеральный директор АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Вероника Никишина отметила, что Россия уделяет повышенное внимание и принимает активное участие в данной ЭКСПО, рассматривая ее в качестве важной возможности для эффективного взаимодействия с китайскими предприятиями, установления отношений доверия и налаживания делового сотрудничества. Как сообщила Медиакорпорация Китая, генеральный директор РЭЦ проинфорировала, что в нынешней выставке участие примут более 30 российских компаний. Из-за пандемии COVID-19 представители бизнеса России не смогли прибыть в Шанхай и участвуют в ЭКСПО онлайн.

Открылась Китайская международная импортная выставка в Шанхае, одна из крупнейших ежегодных торговых ярмарок в стране. Фото: AP

Вероника Никишина отметила, что, несмотря на влияние пандемии нового коронавируса на мировую экономику, в некоторых сегментах и секторах российско-китайской торговли наблюдаются позитивные тенденции развития. За первые восемь месяцев текущего года товарооборот сельскохозяйственной и промышленной продукции между Россией и Китаем вырос на 11,2 процента, в частности объемы поставок российской сельскохозяйственной продукции в КНР составили 2,5 миллиарда долларов США, с приростом в годовом выражении 28,5 процента. Китай стал крупнейшим экспортером российской сельхозпродукции.

Фактически последние 5 лет экспорт в Китай российской сельскохозяйственной продукции демонстрировал внушительные двузначные (более 10 процентов) темпы роста, и эта позитивная тенденция сохраняется по сей день. Так, например, в прошлом году экспорт мяса птицы увеличился в 5,5 раза, подсолнечного и соевого масла - в 4 раза, а экспорт рапса вырос на 27,7 процента. Гендиректор РЭЦ подчеркнула, что указанные достижения - это прямой результат проведения предыдущих подобных выставок. Россия участвовала в первой и второй Китайских международных импортных выставках в качестве почетного гостя, при этом оба раза павильон российской продукции АПК (агропромышленный комплекс) становился одним из крупнейших и популярных.

Вирус внес коррективы

Все подготовительные работы к импортной ЭКСПО закончились еще к 1 ноября. По предварительным оценкам, в Шанхай прибыли около 400 тысяч посетителей из профильных кругов.

Волонтеры на выставке предоставляли информационную поддержку, помогали в трудной ситуации, обеспечивали безопасность посетителей ЭКСПО. Фото: Медиакорпорация Китая

Несмотря на влияние COVID-19, в этом году Шанхайская ЭКСПО по-прежнему привлекает участников со всего мира. По словам заместителя директора Бюро ЭКСПО Сунь Чэнхая, в этом году выставочные площади ЭКСПО расширились с 300 тысяч квадратных метров до 360 тысяч, чтобы удовлетворить потребности экспонентов. В ЭКСПО впервые приняли участие около 50 компаний из списка Fortune-500 и ведущих отраслевых предприятий, также состоялись международные дебюты сотен новых продуктов, технологий и услуг.

"Повышенный интерес к ЭКСПО говорит о том, что иностранные экспоненты признают привлекательность как самой выставки, так и китайского рынка", - отмечает Сунь Чэнхай. Таможенное оформление товаров компаний-участников началось еще в сентябре.

Си Цзиньпин: Китай предпринимает устойчивые шаги по расширению импорта, причем импорт товаров и услуг за последний год опережает среднемировой показатель. (Программная речь на открытии импортной ЭКСПО-2020)

"Я думаю, что ЭКСПО стала одной из очень немногих, если не единственной ярмаркой в мире, которая не была отменена и прошла офлайн. Я думаю, что за этим многое кроется", - прокомментировал Жан-Поль Агон - генеральный исполнительный директор компании L'Oreal, которая представляет на Шанхайской ЭКСПО более 100 продуктов. По его словам, Китай взял эпидемию коронавируса под контроль, ситуация в стране нормализуется.

Фото: REUTERS

Заместитель ответственного секретаря городского правительства Шанхая Шан Юйин сказала, что во время мероприятия соблюдались строгие противоэпидемические меры. В Шанхае определен список из 33 больниц для обслуживания ЭКСПО. На выставочной площадке были сформированы пять медпунктов, дежурили 12 машин "скорой помощи", функционировали 25 пунктов временного наблюдения и лечения, где были задействованы около 400 медработников.

Иностранные участники прибывали в Китай заранее и прошли двухнедельный карантин. Однако это вкупе с ограниченным авиасообщением не сказалось на посещаемости и представительности ЭКСПО, хотя некоторые иностранные экспоненты предпочли участие онлайн или же привлекли для работы на стендах местный персонал, прислав лишь образцы и предложения. При входе в выставочный павильон все посетители предоставляли отрицательный тест на COVID-19.

Фото: REUTERS

Надежды и прогнозы

Китайская международная импортная ЭКСПО является первой не только в Китае, но и первой специализированной выставкой импортных товаров в мире. Первые импортные ЭКСПО в 2018 и 2019 годах уже принесли ощутимые результаты. На первой ЭКСПО были заключены предварительные коммерческие контакты по приобретению товаров и услуг на общую сумму 57,8 миллиарда долларов, на второй - на 71,1 миллиарда долларов.

Фото: REUTERS

В этом году эксперты делали разные прогнозы, касающиеся как повышения, так и падения числа и стоимости заключенных соглашений. И рост, и падение объясняются продолжающейся пандемией COVID‑19 - в пользу роста количества сделок говорит то, что экспортеры видят в восстанавливающейся экономике Китая спасение от надвигающегося кризиса. О падении заявляли пессимисты, которые указывали на разрыв цепочек производства и поставок, а также на более сдержанное потребительское поведение китайцев, которые в условиях нестабильности предпочитают экономить и тратить средства более взвешенно и разумно.

Выставочный и конференц-центр в Шанхае, место проведения третьей Китайской международной импортной выставки (CIIE), принял иностранных экспонентов и местных посетителей. Фото: China International Import Expo Bureau

Волонтеры подготовились загодя

По сообщению приложения "Россия - Китай: главное", 19 октября состоялось мероприятие, посвященное началу работы 4800 волонтеров. К слову сказать, в 2019-м их было около 3 тысяч. Большинство - это студенты шанхайских вузов, более половины из них родились в 2000-х - эти данные приводит Шанхайский городской комитет Комсомола Китая. Волонтеры помогали участникам выставки сориентироваться на месте, предоставляли информационную поддержку, помогали в трудной ситуации.

Си Цзиньпин: Мы должны защитить многостороннюю торговую систему во главе с Всемирной торговой организацией (ВТО), усовершенствовать правила глобального экономического управления и построить открытую мировую экономику. (Программная речь на открытии импортной ЭКСПО-2020)

Организаторы заявили о создании волонтерских информационных пунктов по профилактике и контролю COVID-19, чтобы обеспечить безопасность посетителей ЭКСПО.

Площадку Китайской международной импортной ЭКСПО украшают различные изображения официального талисмана мероприятия - панды Цзиньбао. Фото: Медиакорпорация Китая

Гости из России

По информации Минпромторга России, ввиду ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, организация российской экспозиции в рамках Шанхайской импортной ярмарки, а также полное, масштабное участие российских компаний не представились возможными.

За два года на импортной ЭКСПО состоялось около 1000 деловых встреч в формате MatchMaking, между российскими экспортерами и их китайскими партнерами было заключено контрактов на сумму более 50 миллиардов рублей

Но с 5 ноября 2020 года "Российский экспортный центр" по инициативе и при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации организует международную многоотраслевую деловую миссию в онлайн-формате, в этом формате планируется провести конференцию, а также около 200 профильных переговоров компаний, активно развивающих экспортные каналы сбыта своей продукции или планирующих ведение экспортной деятельности. Уже 6 ноября прошла Международная онлайн-конференция "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" с участием замминистров Минпромторга РФ, Минсельхоза РФ, Министерства Коммерции КНР, где решались насущные вопросы торгово-экономических отношений России и Китая в эпоху постковида. Были определены наиболее интересные в перспективе 5 и 10 лет направления сотрудничества двух стран, донесена информация о том, какую поддержку сегодня оказывают экспортерам правительства России и Китая.

Подсветка выставочного конференц-центра больше похожа на произведение искусства. Фото: ciie.org

Вопросы, обсуждавшиеся на конференции - как заключаются контракты между предпринимателями двух стран в новой реальности при закрытых границах, какие шаги необходимо предпринять для увеличения товарооборота, - заинтересовали всех участников.

И это только начало многоотраслевой деловой миссии, которая продлится до 5 декабря. Кроме того, основными темами для обсуждения в ходе месяца станут влияние пандемии на развитие двусторонних торгово-экономических отношений и межрегиональное сотрудничество Китая и России. С российской стороны предполагается участие руководства Минпромторга России, Минсельхоза России, губернаторов Амурской области, Свердловской области, Хабаровского края, Ярославской области, Торгового представительства Российской Федерации в КНР, "Российского экспортного центра", Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Фото: AP

Тем не менее российские компании обозначили свое участие в CIIE-2020. Как рассказал в интервью ИА Sputnik президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, российские экспортеры присутствовали в Шанхайской международной импортной выставке в сокращенном составе. Виталий Манкевич добавил: "В этом году на ярмарке не было коллективного российского стенда от РЭЦ - первый раз за историю выставки. Однако российские компании планируют участвовать в выставке самостоятельно. Среди компаний, которые планировали принять участие в CIIE, Виталий Манкевич назвал, в частности, Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" - ведущего производителя игристых и тихих вин России. Генеральный директор РВД "Абрау-Дюрсо" - Павел Титов, сын бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Виталий Манкевич также сообщил: "Мы ожидаем, что в следующем году в CIIE примут участие от 100 до 200 российских компаний".