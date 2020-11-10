В 2020 году Институт экономики РАН отмечает свой юбилей. Возраст юбиляра солидный - 90 лет. Это довольно весомая дата, и, пожалуй, сегодня трудно назвать еще одну такую научную организацию, которая на протяжении столь долгих лет оставалась крупным научным центром, осуществляющим фундаментальные исследования в области экономической теории и экономического развития.

Уникальность института как научного центра определяется и тем, что в нем работала целая плеяда выдающихся ученых-экономистов, работы которых вошли в золотой фонд отечественной экономической науки. Можно вспомнить такие имена, как Л.И. Абалкин, О.Т. Богомолов, В.Г. Венжер, Е.С. Варга, Л.М. Гатовский, Т.И. Заславская, Е.И. Капустин, Я.А. Кронрод, Д.С. Львов, Б.З. Мильнер, В.С. Немчинов, К.В. Островитянов, С.А. Ситарян, С.Г. Струмилин, Т.С. Хачатуров, Г.И. Шмелев, Н.П. Шмелев, Б.Ц. Урланис и многие другие.

Да и сегодня институт может гордиться своим высококвалифицированным составом. Здесь работают два академика и четыре члена-корреспондента РАН, 74 доктора наук и 93 кандидата наук. Среди сотрудников есть заслуженные деятели науки РФ, заслуженные экономисты РФ, а также сотрудники, награжденные государственными наградами РФ, российскими и зарубежными медалями, дипломами, премиями.

В годы создания Института экономики перед ним, прежде всего, ставилась задача научного обоснования правильности стратегической линии проводимой социально-экономической политики нового советского государства. В связи с этим основным научным направлением были теоретические и методологические проблемы политической экономии. Но круг исследований постоянно расширялся, затрагивая вопросы истории экономической мысли, размещения производительных сил, экономики промышленности и сельского хозяйства, организации управления общественным производством и научно-техническим прогрессом, социально-трудовых отношений, международной экономической интеграции.

Жизнь Института экономики РАН была тесно связана с непростым историческим путем нашего государства, поэтому на научные исследования, проводимые в рамках института, оказывали влияние существующие идеологические установки разных периодов времени. Однако свободный научный поиск зачастую позволял ученым института выйти за пределы существующих идеологических догм и взглянуть объективно на хозяйственную реальность. Так, в эпоху командно-административной системы и директивного планирования ученые института пытались доказать необходимость использования рыночных механизмов хозяйствования. В период рыночной трансформации и господства либеральной модели развития институт отстаивал идеи смешанной экономики, выступая за сочетание государства и рынка.

Институт стал основоположником формирования ряда научных школ по разным направлениям

За годы своего существования институт стал основоположником формирования целого ряда научных школ по разным направлениям исследований, оказывающим положительное воздействие на экономическую жизнь страны, некоторые из которых выделились и стали самостоятельными научными центрами. Так было с Институтом мировой экономики и международных отношений (1956 год), Институтом экономики мировой социалистической системы (1960 год), который в 1990 году был переименован в Институт международных экономических и политических исследований, а в 2005 году вновь вошел в состав Института экономики РАН.

Весьма актуальны темы научных исследований, над которыми институт работает сегодня. Это и проблемы разработки экономической теории современного государства, рассматривающей государство в качестве самостоятельного и полноправного экономического субъекта, и проблемы качества государственного управления. Это проблемы экономической безопасности, структурно-технологической модернизации и перехода к новой модели развития, а также вопросы формирования соответствующей этим задачам институциональной среды, в том числе активное использование института стратегического планирования. Продолжаются исследования в области проблем воспроизводства. Активно ведутся исследования в области денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, в области пространственного развития, по вопросам федеративных отношений и местного самоуправления.

В рамках Института экономики было подготовлено более 500 докторов экономических наук

По-прежнему акцентированное внимание исследователей института направлено на изучение влияния внешнеэкономических факторов на экономику России, развитие интеграционного взаимодействия на постсоветском пространстве и выстраивание "пояса соседства" России. Причем в последнее десятилетие, откликаясь на сдвиг мировой экономики в Восточную и Юго-Восточную Азию, в исследованиях все большее место занимают страны восточного фланга "пояса соседства". Нельзя не отметить, что отдельные теоретические разработки высоко оценены не только в России, но и за рубежом.

Вместе с тем, уделяя основное внимание развитию фундаментальных исследований в рамках госзаданий, институт активно осуществляет экспертную деятельность, работая в тесном контакте с федеральными и исполнительными органами власти, министерствами и ведомствами, крупными промышленными и финансовыми структурами, экспертно-аналитическими центрами.

На протяжении всего своего существования Институт экономики всегда вел большую работу по подготовке высококвалифицированных научных кадров. В рамках института было подготовлено более 500 докторов экономических наук и более 1230 кандидатов экономических наук. Эта цифра не может не впечатлять! Конечно, в последние годы из-за резкого падения престижа науки, сокращения финансирования и перманентного реформирования науки институт испытывал некоторый дефицит в притоке молодой талантливой молодежи. Но сегодня ситуация, похоже, стала выправляться, мы добились определенных успехов в привлечении молодых и способных исследователей и надеемся, что эта тенденция продолжится и в будущем, что является важной предпосылкой для дальнейшего развития института.

Институт экономики РАН отмечает свой юбилей в непростое для страны, впрочем, как и для всего мира, время кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Многие политики, эксперты и ученые говорят, что после него мир станет другим. Каким? Что будет с нашими гражданами, с экономикой России? Во многом это зависит от того, насколько грамотно мы будем выстраивать экономическую политику сегодня и свою модель развития в будущем. Страна ждет перемен, и ученые института полны творческой энергии, чтобы найти достойный ответ на стоящие вызовы и обеспечить прогресс в социально-экономическом развитии нашего общества.