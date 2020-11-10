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iPhone 11 Pro взломали за 10 секунд

Текст:   Виктория Чернышева
10.11.2020,  
13:56
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На международном конкурсе по сетевой безопасности две китайские команды взломали iPhone 11 Pro и iOS 14. Как уточняет портал My Drivers, победителям понадобилось на это всего 10 секунд.

Кроме этого, команды смогли взломать Windows 10, v2004, Android 10, браузеры Chrome и FireFox и прочее программное обеспечение.

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При взломе iPhone 11 "хакеры" использовали так называемую уязвимость нулевого дня. Они смогли открыть конфиденциальную информацию, получить доступ к телефонной книге, адресам и прочим данным.

Обе команды получили приз - по 180 тысяч долларов.

Все обнаруженные участниками конкурса уязвимости были отправлены в Apple, Google и другим разработчикам, чтобы они смогли закрыть бреши в ПО.

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