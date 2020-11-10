Одна из самых важных задач, стоящих перед государством в период пандемии коронавируса, - своевременное обеспечение граждан необходимыми лекарственными средствами. Однако, к сожалению, в октябре возникла ситуация, когда на складах было достаточное количество лекарств, но купить их в аптеке или использовать в больнице не представлялось возможным из-за проблем, связанных с маркировкой.

Напомню, что вопрос маркировки лекарственных препаратов находится в центре внимания Госдумы уже больше двух лет. Мы являемся последовательными сторонниками введения системы мониторинга движения лекарств, поскольку она позволяет предотвращать продажу подделок, а также вторичное появление лекарственных средств на фармрынке. Изначально предлагалось ввести маркировку лекарственных препаратов с 1 января этого года, но далеко не все производители, дистрибьюторы и аптеки оказались готовы к этому, и поэтому мы приняли решение о том, что маркировка станет обязательной с 1 июля. В дальнейшем мы рекомендовали правительству не применять до 1 октября штрафные санкции к тем предприятиям и организациям, которые не смогли включиться в систему мониторинга движения лекарств по объективным причинам.

Сегодня из-за продолжающейся пандемии наблюдается ажиотажный спрос на некоторые лекарственные препараты, и нагрузка на систему маркировки значительно увеличивается. Для того чтобы это не приводило к задержке поставок лекарств, Межфракционная рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств подготовила ряд рекомендаций. Прежде всего мы предложили правительству закрепить как минимум до 1 февраля 2021 года уведомительный порядок при отслеживании движения маркированных лекарственных препаратов: маркировка на товарах должна считываться по-прежнему, но ждать ответа оператора об обработке данных, по нашему мнению, не нужно. Это ускорит процесс доставки лекарств от производителя к потребителю и будет способствовать оказанию своевременной помощи пациентам в медицинских учреждениях.

Председатель правительства оперативно отреагировал на наше предложение и в начале ноября подписал постановление об упрощении порядка работы с системой мониторинга движения лекарств.

Кроме того, мы предложили временно не взимать плату за работу по маркировке лекарственных препаратов. На наш взгляд, это в значительной мере позволит снизить нагрузку на фармпроизводителей. И мы приветствуем соответствующее решение, принятое Центром развития перспективных технологий, который является оператором системы маркировки.

Мы также рекомендовали минздраву организовать опрос главных врачей медицинских организаций по проблемам лекарственного обеспечения. Минпромторгу было предложено вести мониторинг экспорта лекарственных препаратов и в случае его резкого роста принять меры, обеспечивающие наличие необходимых лекарств на российском рынке.

Аналитический центр при правительстве, с нашей точки зрения, тоже должен отслеживать ситуацию с движением лекарственных средств, в том числе изучать жалобы и обращения граждан и организаций по этому поводу. Наконец, мы рекомендовали Росздравнадзору и Генеральной прокуратуре не применять административные санкции к предприятиям и организациям, допустившим нарушения вследствие сбоев в системе маркировки, а также отменить ранее наложенные по этой причине взыскания.

Отмечу, что все эти предложения направлены на решение существующих проблем с лекарственным обеспечением при сохранении системы контроля за качеством лекарств.