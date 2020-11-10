Как песня из фильма стала государственным гимном КНР

1 октября страна отметила 71-ю годовщину образования Китайской Народной Республики. За прошедшие годы музыка ко многим кинофильмам прошлых лет, которые посвящены образованию Нового Китая, вновь обрела огромную популярность.

К этим песням китайцы испытывают особые трепетные чувства - это старые и новые лирические композиции, содержание которых посвящено славному прошлому Китая и национальному возрождению страны. Мало кто знает, что Государственный гимн КНР вначале был тоже песней из кинофильма. До того как песня "Марш добровольцев" стала Государственным гимном Китайской Народной Республики, эта композиция была знаменитой патриотической песней времен Антияпонской войны. Песня была написана к фильму "Дети грозных лет", действие которого происходит в 30-е годы в Северо-Восточном Китае. "Марш добровольцев" преисполнен патриотического пафоса, выражает решимость китайского народа отдать жизнь за Родину. Композитор Не Эр, написавший "Марш добровольцев" на слова Тянь Ханя, родился 14 февраля 1912 года и погиб в возрасте 23 лет. Незадолго до своей гибели Не Эр завершил музыку к "Маршу добровольцев". Эта песня сделала его жизнь легендарной.

Чтобы понять, как "Марш добровольцев" стал самой популярной песней в годы Антияпонской войны, а затем и Государственным гимном КНР, следует обратиться к истории.

В начале 1939 года известный журналист Израиль Эпштейн в книге "Народная война" так описал степень популярности этой песни антияпонского сопротивления: "Народ на Северо-Востоке Китая, чтобы избавиться от оков японского порабощения, ведет героическую борьбу. Под влиянием духа народного героизма и родилась эта воодушевляющая песня, которая подняла всю страну, объединила силы всего народа. Это песня сопротивления японской агрессии, ее слова глубоко укоренились в душе китайского народа. От линии фронта до больших городов, от городов до самых отдаленных селений каждый китаец знает эту песню".

В 1938 году известный педагог Фэн Цзыкай в своей книге "О песнях Антияпонской войны" пишет: "Даже в глухих деревнях среди бесплодных гор из уст пастушка можно услышать слова этой песни: "Вставай! Вставай! Вперед! Вперед!", не говоря уже о городах, где хунаньские тетушки из Чанша, хубэйские рикши из Ханькоу могут спеть: "Настал в Китае испытаний час!"

Памятник композитору Не Эру установлен в городе Куньмин. Фото: Медиакорпорация Китая

28 сентября 1949 года в газете "Жэньминь жибао" "Марш добровольцев" был опубликован как Государственный гимн страны. С того момента песня стала "голосом Нового Китая". 15 ноября того же года газета "Жэньминь жибао" на вопрос читателей, почему эта песня была выбрана в качестве Государственного гимна, отметила, что "Марш добровольцев" уже более десяти лет считается самой популярной песней борьбы за освобождение.

Когда в 1949 году "Марш добровольцев" стал Государственным гимном, было понятно, что его слова уже известны всем. В районах, которые еще не были освобождены, торжества по случаю образования КНР проходили позже, но при въезде войск Народно-Освободительной армии Китая люди встречали их именно этой песней. Так, 1 декабря 1949 года в газете "Дагун-бао" в статье "Освобождение Чунцина" описано, что происходило на улицах города: "Вчера вечером, когда колонна Народно-Освободительной армии под грохот петард вошла в город, любительский оркестр заиграл мелодию "Марша добровольцев". В тот же миг люди, заполонившие улицы, подхватили слова гимна и стали подпевать. Величественные звуки "Марша добровольцев" показали, насколько силен боевой дух и стремление китайского народа к победе и независимости!"

Вставайте, люди,

Нам не быть рабами!

Мы новую Великую стену

Построим нашими телами!

Настал в Китае испытаний час,

И угнетатели еще услышат нас!

Вставайте! Вставайте!

Вставайте!

Все как один,

Сквозь вражеский огонь -

Вперед, мы победим!

Вперед! Вперед!

"Марш добровольцев" впервые прозвучал на площади Тяньаньмэнь в качестве главной мелодии страны не на церемонии образования КНР 1 октября 1949 года, а еще за три месяца до этого, вечером 7 июля. В тот день более 200 тысяч жителей Бэйпина (так в то время назывался Пекин) собрались на церемонию по случаю 12-летия начала Антияпонской войны. "Марш добровольцев" звучал в исполнении военного оркестра. Освещенный огнями салюта, оркестр на трибуне исполнял "Марш добровольцев". Люди на площади с волнением и тревогой вспоминали войну под звуки знакомой до боли мелодии, которая эхом отдавалась в сердце каждого жителя страны, став самым выдающимся музыкальным символом войны. Эта песня родилась в боях на Северо-Востоке Китая, она стала Государственным гимном, призывающим народ к победе и самоотверженности во имя Родины.