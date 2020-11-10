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10.11.2020 20:34
Рубрика: Общество

На кончиках пальцев

Текст: Ци Ли
Российская газета - Спецвыпуск № 253(83007)
В китайской медицине рекомендуется регулярный массаж пальцев, который оказывает стимулирующее воздействие как на отдельные органы, так и на организм в целом.
Древнее искусство китайского массажа, основанное на традициях и глубоком понимании человеческой природы, зарекомендовало себя если не панацеей, то весьма эффективным способом профилактики болезней многих систем организма, а иногда и их лечения. Фото: Photoxpress Древнее искусство китайского массажа, основанное на традициях и глубоком понимании человеческой природы, зарекомендовало себя если не панацеей, то весьма эффективным способом профилактики болезней многих систем организма, а иногда и их лечения. Фото: Photoxpress
Древнее искусство китайского массажа, основанное на традициях и глубоком понимании человеческой природы, зарекомендовало себя если не панацеей, то весьма эффективным способом профилактики болезней многих систем организма, а иногда и их лечения. Фото: Photoxpress

Для такого массажа не потребуются какие-либо специальные навыки или условия, просто выделите одну минутку в день, и через некоторое время вы заметите, что многие проблемы со здоровьем решились сами собой.

Фото: EPA
Китайская медицина открыла простой секрет поддержания здоровья

Согласно традиционной китайской медицине, на кончиках наших пальцев расположены точки, воздействие на которые улучшает работу и состояние внутренних органов. Если вы почувствовали боль на кончике одного из пальцев, значит, что-то не в порядке с определенным органом в вашем организме.

С другой стороны, можно если не избавиться от многих заболеваний внутренних органов полностью, то хотя бы облегчить их течение. В этом поможет самостоятельное воздействие на определенные точки. Конечно, изучение всех точек - процесс длительный, но есть и простой вариант - самомассаж.

Массаж мизинца - от выпадения волос

Мизинец отвечает за работу тонкого кишечника, патологии в котором часто провоцируют выпадение волос. Чтобы этого избежать, достаточно систематически массировать основание мизинца и сам палец. Также массаж мизинца помогает работе почек, облегчает головную боль.

Массаж безымянного пальца - от ломоты в плечах

В китайской традиционной медицине считается, что безымянный палец связан с тремя ключевыми каналами в организме. Массаж безымянного пальца стимулирует кровообращение, что ведет к активизации жизненной энергии ци во всем организме. Если вы страдаете мигренями и ломотой в плечах или в шейном отделе, помассируйте безымянный палец. Кроме того, именно безымянный палец отвечает за наше настроение.

Массаж среднего пальца избавит от бессонницы

Массаж среднего пальца активизирует кровообращение и приток крови к органам. Воздействие на средний палец избавит от тошноты и головокружений, поможет при нарушениях сна.

Массаж большого пальца - для нормальной работы селезенки, желудка, сердечно-сосудистой системы

Согласно китайской медицине, большие пальцы рук отвечают за работу легких, а от здоровья органов дыхания зависит и нормальная работа сердца. При аритмии и давящем ощущении в груди полезно интенсивно массировать весь большой палец. Проблемы с легкими отрицательно отражаются на работе селезенки и желудка, и здесь тоже придет на помощь массаж больших пальцев. Также полезно и такое упражнение: максимально отгибайте большие пальцы наружу.

Массаж указательного пальца - от запоров

Указательный палец связан с меридианом толстого кишечника, воздействие на этот палец нормализует работу всего желудочно-кишечного тракта. Если вы хотите активизировать пищеварение и забыть о запорах, массируйте весь палец. Также массаж указательного пальца поможет избавиться от болей в области живота, справиться с ощущением тяжести в желудке.

Общество Здоровье

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