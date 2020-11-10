Долго сверху гляжу
На летящих птиц я недаром.
Высоко поднялся над
Миром земным.
Широкое поле внизу -
Бескрайнее небо.
Только Желтая река течет
Прерывисто по скалам.
登鹳雀楼
畅当
迥临飞鸟上，
高出世尘间。
天势围平野，
河流入断山。
Строфы в подражание поэзии династии Тан (618-907)
Осенние воды бурным потоком устремляются на запад,
Чтобы воскресло вновь неутомимое весеннее цветенье...
秋水犹能向西逝；
韶华只为不屈留。
撰联，书法 李佐
Ли Цзо
Художник слова
Ли Цзо родился 11 июля 1957 года в Пекине. В 1983 году окончил факультет русского языка Пекинского педагогического университета. Затем более 20 лет преподавал русский язык в Пекинском университете путей сообщения. За годы преподавательской деятельности Ли Цзо активно переводил произведения русских и советских поэтов на китайский язык, свои переводы он публиковал в периодических изданиях. Стихотворные переводы Ли Цзо получили признание на всекитайском конкурсе по переводу с русского на китайский язык.
В настоящее время Ли Цзо преподает китайский язык в Пекинском университете путей сообщения. Недавно в Минске при поддержке посольства КНР в Беларуси вышел стихотворный сборник его переводов "Сто избранных лирических стихотворений Ли Бо", сборник был передан в фонд Национальной библиотеки Республики Беларусь.
Ли Цзо - известный каллиграф, двукратный лауреат первой премии на всекитайском конкурсе каллиграфов. Изучать искусство каллиграфии он начал с детства.
В Минске состоялось четыре выставки каллиграфических произведений Ли Цзо. В ноябре 2012 года его каллиграфические работы приняли участие в Международной выставке каллиграфии в Москве. В апреле 2013 года восемь каллиграфических произведений кисти Ли Цзо пополнили фонд Национального музея изобразительных искусств Республики Беларусь.
Все материалы проекта "Читаем стихи династии Тан и Сун" в разделе "Мероприятия" на странице МРК ВКонтакте.