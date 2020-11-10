Долго сверху гляжу

На летящих птиц я недаром.

Высоко поднялся над

Миром земным.

Широкое поле внизу -

Бескрайнее небо.

Только Желтая река течет

Прерывисто по скалам.

登鹳雀楼

畅当

迥临飞鸟上，

高出世尘间。

天势围平野，

河流入断山。

Азы китайской каллиграфии

Строфы в подражание поэзии династии Тан (618-907)

Осенние воды бурным потоком устремляются на запад,

Чтобы воскресло вновь неутомимое весеннее цветенье...

秋水犹能向西逝；

韶华只为不屈留。

撰联，书法 李佐

Ли Цзо

Художник слова

Ли Цзо родился 11 июля 1957 года в Пекине. В 1983 году окончил факультет русского языка Пекинского педагогического университета. Затем более 20 лет преподавал русский язык в Пекинском университете путей сообщения. За годы преподавательской деятельности Ли Цзо активно переводил произведения русских и советских поэтов на китайский язык, свои переводы он публиковал в периодических изданиях. Стихотворные переводы Ли Цзо получили признание на всекитайском конкурсе по переводу с русского на китайский язык.

В настоящее время Ли Цзо преподает китайский язык в Пекинском университете путей сообщения. Недавно в Минске при поддержке посольства КНР в Беларуси вышел стихотворный сборник его переводов "Сто избранных лирических стихотворений Ли Бо", сборник был передан в фонд Национальной библиотеки Республики Беларусь.

Ли Цзо - известный каллиграф, двукратный лауреат первой премии на всекитайском конкурсе каллиграфов. Изучать искусство каллиграфии он начал с детства.

В Минске состоялось четыре выставки каллиграфических произведений Ли Цзо. В ноябре 2012 года его каллиграфические работы приняли участие в Международной выставке каллиграфии в Москве. В апреле 2013 года восемь каллиграфических произведений кисти Ли Цзо пополнили фонд Национального музея изобразительных искусств Республики Беларусь.

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