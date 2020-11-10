Коллеги рассказали о новом главе Минвостокразвития Алексее Чекункове

Нового министра развития Арктики и Дальнего востока Алексея Чекункова отличает способность находить конструктивные решения и эффективно взаимодействовать для достижения результата, сказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Уверен, что его большой опыт работы с ведущими российскими и иностранными партнерами, и навыки успешного выполнения значимых инвестиционных проектов позволит реализовать важнейшие и социально значимые для региона задачи, обеспечив его ускоренное развитие", - сказал Дмитриев.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, чьей дочерней структурой является Фонд развития Дальнего востока и Арктики, возглавляемый Александром Чекунковым, подчеркнул, что новый министр прекрасно знает будущий фронт работ, а энергии и решимости ему не занимать. "С учетом масштабной государственной повестки по развитию Дальнего Востока, которая предусматривает активно вовлечение властей всех уровней, институтов развития и частных инвесторов, нам предстоит большая совместная работа", - сказал Шувалов.

Сам Чекунков отметил, что ключевым приоритетом в работе министерства будет решение социальных проблем. "В национальной программе по социально-экономическому развитию Дальнего Востока есть конкретный перечень мероприятий. И указ президента о стратегии развития Арктической зоны, который также дает нам рамки в которых двигаться. Как финансист, как экономист, могу сказать, что бизнес-план у нас есть, нам надо его исполнить", - сказал новый глава Минвостокразвития.

Алексей Олегович Чекунков родился 3 октября 1980 года в Минске. В 2001 году Чекунков окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел РФ.

Далее его жизнь была связана с бизнесом. В 2002-2003 годы он руководил проектами в инвестиционной группе "Алроса", среди прочего занимался объединением золотодобывающих активов, работающих в Якутии. Следом была инвестиционная компания Delta Private Equity, в которой Чекунков работал в 2003-2006 годы, дорос в ней до поста вице-президента. В 2006-2009 годах был одним из основателей и управляющим директором инвестиционной компании "Объединенная золотая компания" (ОЗК), входившей в консорциум "Альфа-Групп". Затем в 2009-2011 годах занялся венчурными инвестициями и инвестиционно-банковскими услугами, возглавил собственную инвестиционную компанию New Nations.

С 2011 по 2013 годы Алексей Чекунков был директором, членом правления и инвестиционного комитета в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). В сферу его ответственности входили здравоохранение, энергосбережение и сырьевой сектор. Занимался созданием Российско-китайского инвестиционного фонда (капитал в 2 млрд долларов).

Генеральным директором АО "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики", учрежденного в 2011 году Внешэкономбанком (теперь он называется ВЭБ.РФ), Алексей Чекунков стал в октябре 2014 года. Основная задача - содействие ускоренному развитию Дальнего Востока и регионов вокруг Байкала. С февраля 2015 года вошел в состав правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Входит в совет директоров ПАО "РусГидро".

Алексей Чекунков женат, воспитывает двух дочерей. Владеет английский и французским языками.