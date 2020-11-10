Коллеги рассказали о новом главе Минвостокразвития Алексее Чекункове

Новости

Ученые создали дешевый прибор для диагностики болезней печени 17:52
Премьер Беларуси отметил рост денежных доходов населения 17:49
Умер актер из "Зоны" и "Адвоката" Александр Лукаш 17:23
Студенты строительных вузов смогут попасть в управленческую команду Минстроя 17:10
Ростех создал первый самолет МС-21-310 с российскими двигателями 16:48
"Спартак" сыграет с "Динамо" в 1/8 финала Кубка России по футболу 16:08
На западе Москвы на шоссе упала плита 15:57
Алкоголь и снотворное: результаты вскрытия тела дочери актера Конкина 15:55
Создатели "Мстителей" снимут ремейк вьетнамского боевика с Прэттом 15:41
Саммит ШОС одобрил Московскую декларацию 15:31
Захарова: Глава МИД Азербайджана вновь принес извинения за сбитый вертолет 15:23
Беглов предупредил о новых ограничениях из-за роста числа заболевших 15:15
Джерард Батлер вернется в четвертой части "Падения" 15:08
Организациям Москвы рекомендовано ввести QR-коды 14:59
В Сингапур будут пускать только при наличии отрицательного теста на COVID-19 14:57
В Московском зоопарке родился второй за год детеныш львинохвостой макаки 14:52
Экс-главу Выборгского района Ленобласти обвинили в похищении людей 14:44
В Москве проведение выставок и лекций переводят в онлайн 14:39
В Москве из-за коронавируса закрываются детские центры 14:39
Жителя Казани лишили прав за езду на самокате в нетрезвом виде 14:29
Туризм в Москве потерял 270 млрд рублей 14:20
Столица сэкономила на покупке зимнего реагента 14:18
Москвичи погасили долги, накопленные за пандемию 14:07
В России запущен портал-навигатор по нацпроектам 14:01
Вышел трейлер комедии Hulu с Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
10.11.2020 17:03
Рубрика: Власть

Коллеги рассказали о новом главе Минвостокразвития Алексее Чекункове

Текст: Алексей Дуэль, Сергей Тихонов
Нового министра развития Арктики и Дальнего востока Алексея Чекункова отличает способность находить конструктивные решения и эффективно взаимодействовать для достижения результата, сказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

"Уверен, что его большой опыт работы с ведущими российскими и иностранными партнерами, и навыки успешного выполнения значимых инвестиционных проектов позволит реализовать важнейшие и социально значимые для региона задачи, обеспечив его ускоренное развитие", - сказал Дмитриев.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Госдума утвердила Чекункова на должность главы Минвостокразвития

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, чьей дочерней структурой является Фонд развития Дальнего востока и Арктики, возглавляемый Александром Чекунковым, подчеркнул, что новый министр прекрасно знает будущий фронт работ, а энергии и решимости ему не занимать. "С учетом масштабной государственной повестки по развитию Дальнего Востока, которая предусматривает активно вовлечение властей всех уровней, институтов развития и частных инвесторов, нам предстоит большая совместная работа", - сказал Шувалов.

Сам Чекунков отметил, что ключевым приоритетом в работе министерства будет решение социальных проблем. "В национальной программе по социально-экономическому развитию Дальнего Востока есть конкретный перечень мероприятий. И указ президента о стратегии развития Арктической зоны, который также дает нам рамки в которых двигаться. Как финансист, как экономист, могу сказать, что бизнес-план у нас есть, нам надо его исполнить", - сказал новый глава Минвостокразвития.

Алексей Олегович Чекунков родился 3 октября 1980 года в Минске. В 2001 году Чекунков окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел РФ.

Далее его жизнь была связана с бизнесом. В 2002-2003 годы он руководил проектами в инвестиционной группе "Алроса", среди прочего занимался объединением золотодобывающих активов, работающих в Якутии. Следом была инвестиционная компания Delta Private Equity, в которой Чекунков работал в 2003-2006 годы, дорос в ней до поста вице-президента. В 2006-2009 годах был одним из основателей и управляющим директором инвестиционной компании "Объединенная золотая компания" (ОЗК), входившей в консорциум "Альфа-Групп". Затем в 2009-2011 годах занялся венчурными инвестициями и инвестиционно-банковскими услугами, возглавил собственную инвестиционную компанию New Nations.

С 2011 по 2013 годы Алексей Чекунков был директором, членом правления и инвестиционного комитета в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). В сферу его ответственности входили здравоохранение, энергосбережение и сырьевой сектор. Занимался созданием Российско-китайского инвестиционного фонда (капитал в 2 млрд долларов).

Генеральным директором АО "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики", учрежденного в 2011 году Внешэкономбанком (теперь он называется ВЭБ.РФ), Алексей Чекунков стал в октябре 2014 года. Основная задача - содействие ускоренному развитию Дальнего Востока и регионов вокруг Байкала. С февраля 2015 года вошел в состав правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Входит в совет директоров ПАО "РусГидро".

Алексей Чекунков женат, воспитывает двух дочерей. Владеет английский и французским языками.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Минвостокразвития

Главное сегодня

Интервью председателя СК РФ Александра Бастрыкина "РГ". Главное
О чем договорились президенты России, Армении и Азербайджана. Главное
Депутаты одобрили во II чтении рост ставки НДФЛ на доходы более 5 млн
ЦБ рекомендовал установить лимиты на снятие наличных в кассах магазинов
За сутки в России подтверждено 20 977 случаев COVID-19 в 85 регионах
ВС разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Какими средствами оснащают воинские части