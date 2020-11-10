Кому будет выгоден договор о товарных знаках ЕАЭС

Завершение ратификации договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза позволит обладателем прав на такие объекты интеллектуальной собственности сократить издержки на их защиту, считает руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

"Ратификация договора откроет новые возможности для кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик, - сообщил "РГ" Григорий Ивлиев. - Формирование единого пространства правовой охраны товарных знаков и наименований мест происхождения товара будет стимулировать экономическую активность в регионе, сокращать барьеры для взаимной торговли, связанные с территориальным характером исключительных прав".

Применение договора, по мнению Ивлиева, приведет к сокращению временных и финансовых издержек на обеспечение правовой охраны товарных знаков в странах союза. Единый реестр товарных знаков ЕАЭС поможет упростить процедуру таможенного оформления товаров, считает глава патентного ведомства.

Защита товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров, обеспеченная патентом ЕАЭС, будет действовать на территории Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

"Договором предусмотрена возможность преобразования заявки на регистрацию товарного знака, поданной в национальное патентное ведомство, в заявку на товарный знак ЕАЭС, - добавил Григорий Ивлиев. - Преимуществом для российских заявителей является то, что заявка на товарный знак ЕАЭС составляется на русском языке или на государственном языке страны союза с приложением перевода на русский язык. В случае разногласий по вопросу толкования содержания заявки на товарный знак ЕАЭС текст заявки на русском языке имеет преимущественную силу".

Исключительное право на товарный знак ЕАЭС действует в истечение 10 лет с возможностью последующего продления, заверил Ивлиев. По его словам, для реализации договора потребуется адаптировать ведомственные информационные системы к единому стандарту, принятому в ЕАЭС.