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10.11.2020 20:54
Рубрика: Экономика

Кому будет выгоден договор о товарных знаках ЕАЭС

Текст: Алексей Дуэль

Завершение ратификации договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза позволит обладателем прав на такие объекты интеллектуальной собственности сократить издержки на их защиту, считает руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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"Ратификация договора откроет новые возможности для кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик, - сообщил "РГ" Григорий Ивлиев. - Формирование единого пространства правовой охраны товарных знаков и наименований мест происхождения товара будет стимулировать экономическую активность в регионе, сокращать барьеры для взаимной торговли, связанные с территориальным характером исключительных прав".

Применение договора, по мнению Ивлиева, приведет к сокращению временных и финансовых издержек на обеспечение правовой охраны товарных знаков в странах союза. Единый реестр товарных знаков ЕАЭС поможет упростить процедуру таможенного оформления товаров, считает глава патентного ведомства.

Защита товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров, обеспеченная патентом ЕАЭС, будет действовать на территории Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

Фото: REUTERS
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"Договором предусмотрена возможность преобразования заявки на регистрацию товарного знака, поданной в национальное патентное ведомство, в заявку на товарный знак ЕАЭС, - добавил Григорий Ивлиев. - Преимуществом для российских заявителей является то, что заявка на товарный знак ЕАЭС составляется на русском языке или на государственном языке страны союза с приложением перевода на русский язык. В случае разногласий по вопросу толкования содержания заявки на товарный знак ЕАЭС текст заявки на русском языке имеет преимущественную силу".

Исключительное право на товарный знак ЕАЭС действует в истечение 10 лет с возможностью последующего продления, заверил Ивлиев. По его словам, для реализации договора потребуется адаптировать ведомственные информационные системы к единому стандарту, принятому в ЕАЭС.

Экономика ВЭД Правительство Минэкономразвития Роспатент Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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