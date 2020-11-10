Корреспонденты "РГ" выяснили, что мешает начать массово сортировать мусор

Минприроды России запускает большой проект по переходу к замкнутой системе обращения с отходами в семи регионах страны. Это означает, что в них будет создана инфраструктура, обеспечивающая не только раздельный сбор и утилизацию отходов, но и производство готовой продукции из вторичных ресурсов. Как говорят эксперты, 80 процентов содержимого мусорного ведра можно пустить в переработку. Пока же цифры утилизации отходов не впечатляют.

В Екатеринбурге действует #Немузеймусора, куда со всего города люди везут чистые, тщательно отсортированные отходы. Фото: Татьяна Андреева

Между тем, по словам переработчиков, им уже сегодня не хватает отсортированных и чистых отходов. Доходит до того, что переработчики готовы закупать отходы для переработки за рубежом. Так что нам мешает начать массово сортировать мусор и извлекать из него выгоду? В этом разбирались собкоры "РГ".

Зачем на кухне три ведра?

"Только не называйте в своей статье отсортированные отходы мусором - это настоящее сырье, готовое к переработке, - эмоционально замечает организатор общественного проекта "Зеленая белка" из Новосибирска Анна Воскресенская. - Да, пока, возможно, не хватает экологической грамотности населения: кто-то может выбросить в контейнер для пластика недопитую бутылку с кефиром, например, хотя это пищевые отходы. Но большинство людей уже сегодня готовы сортировать мусор". По мнению Анны Воскресенской, к раздельному сбору готов и бизнес, сегодня есть предприятия, готовые принимать для переработки и стекло, и пластик, и бумагу, и батарейки. Но в Новосибирске установлено всего около двух тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов. Кроме того, не выстроена транспортировка, досортировка, накопление, цепочка участвующих переработчиков. А для внедрения культуры раздельного сбора отходов не хватает стимулирующих инструментов. Обязать население сортировать мусор по различным пакетам, пригрозив штрафами, не получится. Но пунктов приема макулатуры или пластика за деньги практически нет. И все же некоторые шаги принимаются. В Новосибирске начали работать семь пунктов по приему стеклотары, они расположены в районах с плотной застройкой и высоким пешеходным трафиком.

Пластик в посылке

А вот волгоградский эколог и предприниматель Роман Себекин уже сегодня готов завалить Китай переработанным мусором. Он занимается вторсырьем по собственным технологиям. И даже построил дом из переработанного пластика. Это позволило не только утилизировать отходы, но и почти в два раза снизить цену стройматериалов. "Сейчас в Китае введен запрет на ввоз вторсырья. Там повышаются экологические требования, и теперь им нельзя импортировать обычный прессованный пластиковый мусор. Но мы можем поставлять первично переработанный пластик, например, в виде гранул. Китайцы даже готовы вложиться в строительство крупного завода, но для этого нужны огромные объемы", - объясняет Роман. Речь идет о 200-300 тоннах пластиковых отходов в месяц. Только так можно загрузить простаивающие заводские мощности в Поднебесной.

Роман увидел в этом возможность заработка не только для себя. "Мы открываем пункты приема вторсырья, действующие по тому же принципу, по которому когда-то работали пункты приема макулатуры и бутылок. Получается очень эффективная бизнес-модель. Схема действует так: мы помогаем человеку, который хочет попробовать себя в качестве предпринимателя, запустить пункт приема, население сдает ему пластик по 7 рублей за килограмм, а мы уже покупаем у него по 15-16 рублей".

Желающих участвовать в таком бизнесе оказалось немало. По словам Романа, в менталитете россиян уже произошел перелом. Пластик экологу-предпринимателю на переработку привозят и из других регионов, более того - отправляют даже по почте...

#Немузеймусора

В Екатеринбурге между тем второй год действует #Немузеймусора, куда со всего города люди везут чистые, тщательно отсортированные отходы. Самые интересные "экспонаты" из мусорного ведра становятся частью экспозиции. Как легендарный холодильник "ЗИЛ". А еще в Екатеринбурге два месяца назад начался важный эксперимент. Жители 165 домов сейчас делят домашний мусор на два вида: отходы, которые годятся для переработки, и остальные, которым дорога на полигон. Одна из пилотных площадок - элитный микрорайон "Московский квартал". Четыре высотки объединены закрытым двором, что отвечает условиям эксперимента: к контейнерным площадкам не должно быть доступа посторонним. Отсортированные отходы забирают разные мусоровозы. И это ответ тем, кто сомневается, не попадет ли разделенный на фракции мусор потом в общую кучу. Как показывают первые итоги эксперимента, пока соотношение контейнеров с отсортированными отходами и общим "винегретом" - один к трем. Но лиха беда начало.

В тему

В пилотный проект Минприроды России по раздельному сбору и переработке отходов вошли Свердловская, Томская, Новосибирская, Белгородская области, Республика Алтай, Чеченская Республика и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Технологии

Мусор сдует ветром

Оптическая установка для сортировки бытовых отходов, созданная учеными Уральского федерального университета при сотрудничестве с компанией "Аксалит", проходит последние испытания. И с 2021 года уже будет внедрена на мусоросортировочных заводах.

Работает устройство так. Неотсортированный бытовой мусор сгружается на конвейерную ленту. Оптические анализаторы, улавливающие отраженный спектр различных материалов, способны различать, какие именно перед ними отходы - картон, стекло, пластик. Тут же подключается мощный продув воздухом, и мусорные фракции сдувает в отдельные емкости. Как рассказал "РГ" директор Института новых материалов и технологий УрФУ Олег Шешуков, установка способна рассортировать до восьми тонн отходов в час. Причем без всякого применения ручного труда. Из общей массы отходов извлекается больше 80% полезных фракций. Оптические сепараторы есть и на Западе, но они работают только с уже отсортированным в домашних условиях мусором. Уникальность уральской разработки в том и состоит, что она не такая "рафинированная", извлекает полезные отходы из всего, что "ей дают". Причем ее можно сделать и каскадной - то есть еще на одном конвейере вновь прогнать уже отсортированные фракции и разделить их.

Этот автоматический сортировщик способен извлечь из отходов в 10 раз больше бумаги, в 1,5 раза картона, в два раза полиэтиленовой пленки, чем сегодня отбирает импортная автоматика. Она "близорука" по отношению к нашему мусору, попросту его не видит. В общей сложности выход годного для переработки вторсырья у зарубежных аналогов составляет 11,9%, оставшиеся 88,1% отходов отправляются на полигон. Уральский сепаратор оставляет после себя только 18,2% фракций, которые нельзя переработать.

Предполагается, что в перспективе уральские мусорные сортировщики будут закупать Индия и Китай. Кроме того, сепаратор будет состоять исключительно из российских комплектующих. Стоимость "всевидящего сортировщика" в три раза ниже стоимости импортного аналога. Разработчики считают, что 10-15 таких линий достаточно, чтобы обеспечить сортировку отходов на всем Среднем Урале. Всего в Свердловской области к 2024 году планируется построить двенадцать мусоросортировочных предприятий. Три самых крупных из них предполагается оснастить уральскими сепараторами.

Уральские ученые продумали и то, как использовать остающиеся 20% отходов, которые невозможно переработать. Они предлагают методом пиролиза превращать их в золу, которую через некоторое время можно использовать в качестве биогрунтов для рекультивации старых свалок. Прототип установки на Урале уже создан.

Елена Мационг, Екатеринбург