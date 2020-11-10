Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
10.11.2020,  
13:58
Текст:  Алексей Моисеев

Легендарный Т-55 остается самым популярным танком в Африке

Разработанный во второй половине 50-х годов советский средний танк Т-55 до сих пор является самой распространенной боевой машиной этого класса на африканском континенте.
Фото: CAPT. MARK BEBERWYCK / US Goverment / wikimedia.org Фото: CAPT. MARK BEBERWYCK / US Goverment / wikimedia.org
Фото: CAPT. MARK BEBERWYCK / US Goverment / wikimedia.org

В настоящее время такая техника, изготовленная в СССР, а также по лицензиям в Польше и Чехословакии, продолжает эксплуатироваться в более чем двух с половиной десятках стран. По разным оценкам, в строю остается не менее 2500 машин.

Самым крупным парком обладает Египет, который имеет более 800 "пятьдесят пятых". Известно, что неоднократно предпринимались попытки их модернизировать - как самостоятельно, так и с помощью западных специалистов.

Например, немцы предлагали усилить огневую мощь, установив 105-мм пушку, дополнительное бронирование и более мощный двигатель. Также предполагалось заменить штатные прицелы. По ряду причин, прежде всего из-за высокой цены, этот проект не был реализован. Хотя часть машин все-таки получили новые орудия и средства связи. Позже были проведены работы по усилению защиты.

Алжирские войска продолжают применять 270 Т-55МВ с "реактивной броней" "Контакт".

Фото: Tyg728 / wikimedia.org
Клоны "Смерчей"- установки AR2 из Китая впервые замечены в Эфиопии

Ливийская Джамахирия при Муаммаре Каддафи обзавелась 2200 единицами Т-55. К настоящему времени уцелевшие после боев гражданской войны танки используют и формирования Правительства национального согласия, и противостоящие им силы фельдмаршала Хафтара. Последние недавно провели учения с участием этих машин.

Т-55 воевали в Анголе, Конго, Мозамбике, Нигерии, Чаде и Эфиопии. Интересно, что в некоторых государствах на вооружении имеется всего лишь по несколько бронемашин такого типа, например в Центральноафриканской республике их четыре штуки, в Экваториальной Гвинее - три, в Того - две, а в Лесото вообще один танк.

Учитывая африканские реалии, можно предположить, что эта техника будет оставаться на вооружении еще долгие годы.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
танки
Фото: Концерн Калашников / YouTube
Новый карабин АК TR3 .366 ТКМ показали на видео 09:46
Армия России получит новую партию танков Т-90М "Прорыв" 09.11.2020
Переброску новой партии Т-72Б3 сняли на видео 06.11.2020