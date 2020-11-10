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10.11.2020 21:00
Рубрика: Власть

Прививка для мира

Лидеры Шанхайской организации сотрудничества обсудили борьбу с пандемией и преодоление кризисов
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8307)
Больше трех часов продолжался саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в режиме видеоконференции под председательством президента России. Участники - а в их числе были не только лидеры восьми стран организации, но и государств-наблюдателей - обсудили влияние пандемии и ситуацию в "горячих точках". Был утвержден солидный пакет документов, в их числе Московская декларация, план по борьбе с эпидемиями, заявления о противодействии коронавирусу, наркоугрозе, о сотрудничестве в цифровой экономике, в связи с 75-летием Победы и ряд других. Мир после пандемии будет другим, но важно двигаться вместе, пришли к выводу лидеры.

"Ситуация в области глобальной и региональной безопасности остается сложной. По-прежнему серьезную угрозу представляют международный терроризм и наркотрафик. Заметно возросли масштабы киберпреступности. Продолжает деградировать система стратегической стабильности", - заявил президент РФ. Не прекращаются ожесточенные региональные конфликты, появляются новые очаги напряженности, сказал он и назвал одним из ключевых направлений работы "содействие мирному, политико-дипломатическому разрешению кризисов, купирование угроз, исходящих из "горячих точек".

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Путин назвал гарантию военной безопасности России

Остающиеся на территории Сирии анклавы бандформирований Владимир Путин назвал источниками распространения террористической угрозы, наркотиков и оружия. Перемещение боевиков за пределы этого региона еще больше обостряет конфликты. Происходящее в Карабахе президент считает большой трагедией. "Надеюсь, что все предпринятые нами в последнее время шаги приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении", - сказал он.

Еще одним неприкрытым вызовом общей безопасности Путин назвал участившиеся попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела государств, участвующих в деятельности ШОС. "Речь идет о грубом нарушении суверенитета, стремлении внести раскол в общество, изменить вектор развития государства, разорвать веками складывающиеся и уже сложившиеся политические, экономические и гуманитарные связи", - пояснил он. Под таким ударом внешних сил оказалась и Беларусь, которая испытывает беспрецедентное давление, противостоит санкциям и провокациям, информационной и пропагандистской войне. Недопустимо извне навязывать решения белорусскому народу, подчеркнул президент. То же самое относится и к событиям в Киргизии, и к внутриполитической борьбе в Молдавии.

Под ударом внешних сил оказалась и Беларусь, которая испытывает беспрецедентное давление, противостоит санкциям и провокациям, информационной и пропагандистской войне

Путин обратил внимание на слова лидера КНР о необходимости избежать политизирования вопросов, связанных с пандемией. Вакцина от коронавируса должна быть всеобщим достоянием человечества, сказал он и заметил, что российские вакцины безопасны и эффективны. Скоро будет зарегистрирована и третья. Россия готова сотрудничать со всеми странами - вопрос только в том, чтобы развернуть массовые производства.

Президент России предложил создать в ШОС систему обмена практиками борьбы с эпидемиями, а также снова выступил за снятие санкций в отношении поставок лекарств и продовольствия в пандемию. Следующий саммит решили провести в сентябре в столице Таджикистана.

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