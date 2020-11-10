Лукашенко гарантировал профсоюзам поддержку власти

Интересы белорусского народа, тружеников различных сфер должны лежать во главе угла государственной политики, подчеркнул Александр Лукашенко 10 ноября на встрече с председателем Федерации профсоюзов страны (ФПБ) Михаилом Ордой, передает пресс-служба главы государства.

Предваряя разговор, президент особо отметил, что власть будет всегда поддерживать профсоюзы на всех уровнях. Правда, в последнее время, констатировал он, на самую массовую организацию страны осуществляется определенный накат. В этой связи он предупредил своего визави, что "не следует перед кем-то оправдываться, тем более уходить в оборону. Профсоюзы работали и будут работать".

Лукашенко акцентировал внимание руководителя ФПБ на двух важных направлениях, которые касаются повседневной жизни людей. Первое - это мониторинг цен на потребительском рынке. Второе - сфера жилищно-коммунальных услуг. В этой связи он позитивно оценил участие общественности в мониторинге цен на потребительском рынке, напомнив, что он просил профсоюзы, чтобы они жестко взяли под контроль ценообразование. "Вижу, что они больше даже, чем государственные органы, занимаются этой проблемой. И поверьте, люди, которых вы призваны поддерживать, это оценят. Они уже оценили", - убежден глава государства.

Он дал понять, что необходимо контролировать цены в отношении тех нескольких десятков позиций, в которых, прежде всего, нуждается население. "Интересы народа, интересы наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики", - подчеркнул президент.

Затронул Лукашенко и вопрос о создании профсоюзных организаций на всех частных предприятиях. "Этот вопрос до конца года должен быть решен", - поставил задачу руководитель РБ перед главой ФПБ.

"Хочешь быть членом профсоюза - будь, не хочешь - пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация. Так, как мы договаривались, и так, как вы решили. Поэтому должно быть это реализовано", - резюмировал Лукашенко.