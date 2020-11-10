Впрочем, сколь интригующими ни были бы политические страсти внутри США, наиболее важный вопрос для окружающего мира - как будет трансформироваться поведение этой страны на международной арене. И при анализе данного процесса можно отвлечься от персоналий.
Президентство 2021-2025 станет следующей фазой интересного эксперимента под названием "адаптация Соединенных Штатов к меняющемуся миру". Начался он довольно давно, первым этапом стал приход в Белый дом Барака Обамы. Под аккомпанемент рассуждений о безусловном американском лидерстве первый чернокожий президент стал аккуратно отходить от практики, утвердившейся после "холодной войны". А основана она была на предположении, что правильное мировое устройство есть полное международное доминирование США и их присутствие везде в качестве руководящей и направляющей силы. Сменивший Обаму Дональд Трамп скрытую форму перевел в открытую и радикальную. Он отказался от большей части риторики предшествующего периода и начал провозглашать меркантилистские лозунги по любым темам. Это шокировало партнеров на международной арене и смутило аудиторию в самой Америке, хотя даже многие оппоненты Трампа признавали, что пришла пора перемен и дальше не получится как прежде. "Но не так же!" - хватались за голову те, кто привык к более церемонному поведению. В общем, стилистика 45-го президента вызывала серьезное напряжение.
Назрела следующая фаза - изменение эпатирующей формы, что, однако, не означает обязательного наполнения другим содержанием. Основная дилемма никуда не делась. Как переосмыслить понятие американского лидерства (другое название - исключительность), которое является неотъемлемой частью политической идентичности США, сделав его совместимым с новым состоянием мира. А мир этот всё более фрагментированный и не укладывающийся ни в какие универсалистские схемы.
Соответственно, основной задачей любой будущей администрации Белого дома будет следующая. Как примирить набор аксиом, а они в основном привязаны к периоду американского доминирования конца ХХ - начала XXI века, с тем ценностным и этическим плюрализмом, который утверждается сейчас в международных отношениях. Иными словами, навязывание каких-то рецептов решения мировых и региональных проблем становится еще менее эффективным, а зачастую контрпродуктивным. Мировая общественность их перестает воспринимать. Между тем иного способа, кроме прямого американского патроната над международными процессами, Вашингтон после "холодной войны", в общем, не практиковал. Что было объяснимо, поскольку Соединенные Штаты обладали уникальным преимуществом над остальными по совокупному силовому потенциалу. Однако теперь расстановка сил меняется.
В нынешнем крайне несбалансированном мире США, если они будут настроены не чисто эгоистически, а более кооперативно, могут играть очень положительную роль. Тема изменения климата становится всё более важной частью как политической, так и экономической повестки. Конкретные интересы игроков весьма различны, и чем большее количество этих интересов включено в дискуссию, тем вероятнее устойчивое сбалансированное решение. Другая сфера - проблемы стратегической стабильности. Прежняя модель исчерпана, требуется разработка новой, приспособленной к условиям полицентричного (в том числе и в ядерном смысле) мира. Понятно, что без США справиться невозможно.
А вот многочисленные региональные конфликты, разрешение которых считалось раньше важнейшей частью глобального управления, сейчас оказываются в совершенно ином положении. Как показывает самый свежий пример соглашения по Карабаху, региональные проблемы теперь решаются вне привычных институтов усилиями непосредственно вовлеченных и прямо заинтересованных стран. И это может оказаться серьезной проблемой именно в отношении Соединенных Штатов. По мере возвращения новой администрации к более традиционной риторике скорее всего возрастет ее желание быть участником процесса урегулирования всех конфликтов. В новой реальности это едва ли принесет пользу, а вот внести дезорганизацию и осложнить процесс может вполне.
Впрочем, как бы ни развивались события в ближайшие месяцы, сам тренд на быстрые изменения мировой обстановки, возникший давно, но катализированный пандемией, сохранится. Так что задача адаптации к новым условиям будет стоять перед всеми, в том числе и перед США. Попытка возрождения прежних подходов вполне возможна и даже вероятна. Но ее неудача практически запрограммирована. Не говоря уже о том, что расколотая страна, достающаяся президенту-2021, вообще не благоприятствует тому, чтобы уделять слишком большое внимание международным проблемам, от властей будут ждать решения проблем внутренних. Это, надо признать, касается не только Америки.