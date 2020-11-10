Канонада американских выборов отгремела, но пыль будет оседать еще долго. Юридические компании высшей ценовой категории уж, конечно, не упустят возможности предложить свои услуги действующему президенту по оспариванию результатов. Получится или нет - бог весть, а оплата почасовая. В стане триумфаторов вот-вот начнется самое захватывающее - дележ портфелей. Команда Байдена уже чуть ли не официально называется коалиционной - традиционный мейнстрим и новая левая волна. Так что там тоже еще предстоит установить баланс.

Впрочем, сколь интригующими ни были бы политические страсти внутри США, наиболее важный вопрос для окружающего мира - как будет трансформироваться поведение этой страны на международной арене. И при анализе данного процесса можно отвлечься от персоналий.

Президентство 2021-2025 станет следующей фазой интересного эксперимента под названием "адаптация Соединенных Штатов к меняющемуся миру". Начался он довольно давно, первым этапом стал приход в Белый дом Барака Обамы. Под аккомпанемент рассуждений о безусловном американском лидерстве первый чернокожий президент стал аккуратно отходить от практики, утвердившейся после "холодной войны". А основана она была на предположении, что правильное мировое устройство есть полное международное доминирование США и их присутствие везде в качестве руководящей и направляющей силы. Сменивший Обаму Дональд Трамп скрытую форму перевел в открытую и радикальную. Он отказался от большей части риторики предшествующего периода и начал провозглашать меркантилистские лозунги по любым темам. Это шокировало партнеров на международной арене и смутило аудиторию в самой Америке, хотя даже многие оппоненты Трампа признавали, что пришла пора перемен и дальше не получится как прежде. "Но не так же!" - хватались за голову те, кто привык к более церемонному поведению. В общем, стилистика 45-го президента вызывала серьезное напряжение.

Назрела следующая фаза - изменение эпатирующей формы, что, однако, не означает обязательного наполнения другим содержанием. Основная дилемма никуда не делась. Как переосмыслить понятие американского лидерства (другое название - исключительность), которое является неотъемлемой частью политической идентичности США, сделав его совместимым с новым состоянием мира. А мир этот всё более фрагментированный и не укладывающийся ни в какие универсалистские схемы.

Соответственно, основной задачей любой будущей администрации Белого дома будет следующая. Как примирить набор аксиом, а они в основном привязаны к периоду американского доминирования конца ХХ - начала XXI века, с тем ценностным и этическим плюрализмом, который утверждается сейчас в международных отношениях. Иными словами, навязывание каких-то рецептов решения мировых и региональных проблем становится еще менее эффективным, а зачастую контрпродуктивным. Мировая общественность их перестает воспринимать. Между тем иного способа, кроме прямого американского патроната над международными процессами, Вашингтон после "холодной войны", в общем, не практиковал. Что было объяснимо, поскольку Соединенные Штаты обладали уникальным преимуществом над остальными по совокупному силовому потенциалу. Однако теперь расстановка сил меняется.

Президентство 2021-2025 станет следующей фазой эксперимента под названием "адаптация США к меняющемуся миру"

В нынешнем крайне несбалансированном мире США, если они будут настроены не чисто эгоистически, а более кооперативно, могут играть очень положительную роль. Тема изменения климата становится всё более важной частью как политической, так и экономической повестки. Конкретные интересы игроков весьма различны, и чем большее количество этих интересов включено в дискуссию, тем вероятнее устойчивое сбалансированное решение. Другая сфера - проблемы стратегической стабильности. Прежняя модель исчерпана, требуется разработка новой, приспособленной к условиям полицентричного (в том числе и в ядерном смысле) мира. Понятно, что без США справиться невозможно.

А вот многочисленные региональные конфликты, разрешение которых считалось раньше важнейшей частью глобального управления, сейчас оказываются в совершенно ином положении. Как показывает самый свежий пример соглашения по Карабаху, региональные проблемы теперь решаются вне привычных институтов усилиями непосредственно вовлеченных и прямо заинтересованных стран. И это может оказаться серьезной проблемой именно в отношении Соединенных Штатов. По мере возвращения новой администрации к более традиционной риторике скорее всего возрастет ее желание быть участником процесса урегулирования всех конфликтов. В новой реальности это едва ли принесет пользу, а вот внести дезорганизацию и осложнить процесс может вполне.

В нынешнем мире США, если они будут настроены не чисто эгоистически, а более кооперативно, могут играть очень положительную роль

Впрочем, как бы ни развивались события в ближайшие месяцы, сам тренд на быстрые изменения мировой обстановки, возникший давно, но катализированный пандемией, сохранится. Так что задача адаптации к новым условиям будет стоять перед всеми, в том числе и перед США. Попытка возрождения прежних подходов вполне возможна и даже вероятна. Но ее неудача практически запрограммирована. Не говоря уже о том, что расколотая страна, достающаяся президенту-2021, вообще не благоприятствует тому, чтобы уделять слишком большое внимание международным проблемам, от властей будут ждать решения проблем внутренних. Это, надо признать, касается не только Америки.