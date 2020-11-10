Все природные пожары в стране потушены. Об этом заявили в МЧС России. На очереди теперь другие угрозы. Главные опасности подстерегают россиян на дорогах. В предзимье традиционно увеличивается количество ДТП с участием любых видов транспорта.

"Анализ сезонных рисков чрезвычайных ситуаций показывает повышенную активность по 11 основным источникам ЧС. При этом наибольшее количество нарушений транспортного сообщения регистрируется в Оренбургской области и в Республике Башкортостан", - сообщил на селекторе в Национальном антикризисном центре начальник ВНИИ ГОЧС Сергей Диденко.

Одни из основных источников потенциальных аварий, среди обозначенных одиннадцати, по мнению Сергея Диденко, - это гололеды и туманы.

"По оценке специалистов института, до конца текущей недели высока вероятность возникновения туманов в пониженных участках местности и гололедных явлений, которые могут привести к крупным дорожно-транспортным происшествиям на большей части европейской территории РФ", - сказал генерал.