Мясников развеял распространенное заблуждение о высокой температуре

Главный врач Городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" ответил на частый вопрос от пациентов, касающийся приема душа при повышенной температуре.

Есть распространенное мнение, что температура выше 37 градусов, простуда, недомогание - повод отказаться от водных процедур.

- Так и есть, люди лежат в поту, пахнут всеми ароматами немытого тела. Но какой смысл? Душ принимать можно и нужно. Если температура под 40, то человеку уже, вероятно, не до этого, может ему настолько плохо, что он не может стоять. Но обтирать его также надо - это принесет облегчение, - объяснил Александр Мясников.

По словам доктора, от воды "кожа начинает дышать и человеку становится легче".