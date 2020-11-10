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10.11.2020 09:23
Рубрика: В мире

МИД России: Косово - рассадник экстремизма по соседству с Евросоюзом

Текст: Александр Борисов
В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что на Западе, наконец, прислушаются к предостережениям относительно подлинного характера косовской "государственности" и прекратят безоглядно поддерживать тех, кто ради корыстных политических целей готов на все.
Фото: EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ
Европейский ответ террору: В Гааге судят экстремистских лидеров из Косово

"Отмечаем активизацию Спецсудом по расследованию преступлений "Освободительной армии Косово" (OAK) действий по обвинительным актам в отношении бывших главарей этой одиозной структуры, - указывается в заявлении Департамента информации и печати МИД России. - В числе фигурантов - "президент" Хашим Тачи и занимавший ранее пост "спикера парламента" Кадри Весели. Принципиально важно, чтобы все виновные в совершении тяжких преступлений, вскрытых в свое время докладчиком ПАСЕ Диком Марти, предстали перед судом и понесли заслуженное наказание. Неприкосновенных в этом смысле быть не должно. Примечателен внушительный "статус" обвиняемых. Получается, что во главе косовского квазигосударства многие годы находились лица, в отношении которых собраны веские улики, связывающие этих людей с противоправной деятельностью в Косово, включая терроризм и оргпреступность. К сожалению, западные покровители Приштины закрывали глаза на эту сторону биографии своих подопечных. Теперь широкой западной общественности становится понятно, кому помогала НАТО, когда в 1999 году подвергла бомбардировкам суверенную Югославию".

Российские дипломаты утверждают, что Косово давно превратилось в рассадник экстремизма и уголовщины по соседству с Евросоюзом. "Дополнительное свидетельство тому - арест двух косовских "граждан", которых австрийская полиция подозревает в причастности к недавним терактам в Вене", - подчеркивают они.

Между тем

Эксперты обращают внимание на то, что наряду с Косово и в Боснии и Герцеговине (БиГ) создана и действует сеть военных лагерей - параджматов (деревень) по подготовке боевиков и террористических групп, члены которой могли участвовать в подготовке и проведении терактов на территории Евросоюза, в том числе и в Вене. Вместе с тем, согласно информации издания "Независне новине", проведенная боснийскими полицейскими органами проверка не выявила подобной взаимосвязи. "Единственное, что могу сказать - это то, что имелась оперативная информация о финансировании части боснийского ваххабитского сообщества из Вены. И это все. Что касается лиц, находящихся в направленном боснийским полицейским агентствам запросе Европола, то, главным образом, там находятся граждане Албании. До настоящего времени мы не смогли подтвердить наличие у них устойчивых связей в БиГ", - цитируют журналисты слова неназванного источника из одной из силовых структур Боснии и Герцеговины.

В мире Европа Сербия Косово Правительство МИД

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