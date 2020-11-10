МИД: Российско-турецкий центр в Баку не имеет отношения к операции в Карабахе

Создание на территории Азербайджана двустороннего российско-турецкого центра не имеет отношения к миротворческим усилиям в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" во вторник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В эти минуты появилась информация со ссылкой на МИД РФ о создании двустороннего центра, я имею в виду с Турцией, который будет базироваться на территории Азербайджана. Здесь уже нужно четко понимать, что речь идет не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении, а о совершенно другой миссии, о другой части усилий совместных, нужно это разделять, это разные вещи", - сказала дипломат.

Ранее источник ТАСС в российском внешнеполитическом ведомстве сообщил, что "роль Турции ограничивается рамками создаваемого российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции".

"Он создается на азербайджанской территории, не примыкающей к Нагорному Карабаху. Предполагается, что из этого центра российские военные вместе с турецкими коллегами будут отслеживать соблюдение перемирия с использованием имеющихся в их распоряжении технических средств. Отработка деталей функционирования центра занимаются военные ведомства", - пояснил собеседник информагентства.