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10.11.2020 15:14
Рубрика: Экономика

Минпромторг и Роспотребнадзор представят новые правила для удаленной торговли

Текст: Светлана Ментюкова
Минпромторг совместно с Роспотребнадзором в течение недели доработает новые правила регулирования дистанционной торговли. Основные изменения, которые ждут e-commerce, были озвучены в ходе одноименной экспертной сессии на Форуме "Неделя ритейла 2020".

Как пояснил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, необходимость в разработке новых правил возникла из-за того, что два постановления, регулирующих дистанционную торговлю сегодня №612 и №55, попали под регуляторную гильотину, и их действие с 1 января 2021 года будет отменено. При этом, как отметил представитель торгово-промышленного ведомства, вместе с рядом избыточных и устаревших требований может уйти ряд положений, ликвидация которых может привести к возникновению правового вакуума по ряду важных аспектов деятельности e-commerce. В частности, было отмечено, что речь идет о таком важном вопросе, что может считаться публичной офертой - предложением товара в интернете.

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"Регулирования должно быть минимум и документ (регламентирующий новые правила - прим. "РГ") должен быть емким, идти по реальным реперным точкам, по которым имеется какая-то негативная практика, которая не может быть нормально решена в порядке рыночных отношений и саморегулирования участниками рынка. А таких аспектов возникает достаточно много", - уточнил Никита Кузнецов, не раскрывая подробностей готовящегося документа.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, сегмент онлайн-торговли в РФ продолжает развиваться и потому появление новых правил актуальны для участников этого рынка. "Думаю, что по итогам этого года оборот сегмента будет уже около 3 трлн рублей. Это около 10% от общего объема розничных продаж в РФ. И это актуальность того, что мы сегодня обсуждаем, это именно правила взаимоотношений между продавцами и клиентами, нашими потребителями", - сказал он.

По словам Соколова, есть несколько важных пунктов в новых правилах, с которыми бизнес согласен, но также остался и ряд положений, которые еще предстоит обсудить. По его словам, новые правила продажи товаров дистанционным способом, которые должны начать действовать с 1 января следующего года, будут полностью поощрять все формы торговли независимо от степени технологичности, включая такие, как сайт-визитка, который просто позволяет связаться с продавцом. "И то и другое будет предусмотрено этими правилами, и те и другие формы как бизнес-модель продолжат существовать", - подчеркнул президент АКИТ.

Он уточнил, что из принципиальных моментов, которые бизнес еще хотел бы обсудить с регуляторами, - это сроки и условия возврата денежных средств потребителю при возврате товара. А также особенности возврата некоторых категорий товаров, таких как ювелирные украшения и парфюмерия.

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"Из принципиальных моментов, в первую очередь - это сроки возврата денег. Сейчас интернет-магазины обязаны возвращать деньги в течение десяти дней с момента предъявления соответствующего требования покупателем. Мы думаем увязать этот момент с возвратом товара. Попробовать сделать такую конструкцию, при которой срок возврата денег зависит от момента в какое время покупатель вернул товар продавцу, поскольку пока товар не вернут, то продавцу сложно оценить товарный вид возвращенной вещи. Особенно это касается таких сложных товарных категорий, которые нуждаются в поведении дополнительной проверки и даже гематологической экспертизы, если это ювелирное украшение, например", - подчеркнул Артем Соколов.

Ожидается, что в новых правилах будет прописано также существование сервисов с примеркой и осуществление всех возможных на сегодня способов акцептов договоров: пуш-, смс- и прочих форм уведомлений.

По словам Никиты Кузнецова, планируется, что уже через неделю новые правила, регламентирующие работу дистанционной торговли, будут вынесены на общественное обсуждение.

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