Социалистические Штаты Америки? Оторопь берет, когда берешь в руки экономическую программу Байдена. Кажется, что ты на конгрессе Социалистического Интернационала. И ведь все правильно! В каждой идее - новые рабочие места, с хорошей зарплатой, с ростом ее минимума до 15 долл. в час. Миллион рабочих мест - там, миллион - сям, а вот и еще сто тысяч! Больше работы, хорошей и разной, в кризис!

А как это сделать? Ответ - "исторического значения" государственные инвестиции в дороги, мосты, социальное жилье, в общественный транспорт, школы мирового уровня (повсеместно!). А еще во что? В коммуникации 5G, в современную индустрию (электромобили, батареи и т.п.), в чистую энергетику, в резкое снижение эмиссии парниковых газов. И рефрен - да здравствует "сделано в Америке"! Вернуть производство в США! Будущее кажется пронизанным лозунгами. Даешь стимулы для частных вложений в улучшение жизни среднего класса! Да здравствуют налоговые кредиты для широких масс населения! Облегчим их существование в пандемию! За равные условия жизни по всей территории страны! За равенство прав для женщин, "цветной" части населения, этнических и любых других меньшинств!

Без шуток - у Байдена отличная программа! Это ведь классика - в разгар кризиса за счет масштабных общественных работ (инвестиций, спонсируемых государством) стимулировать активность бизнеса, прежде всего местного, малого и среднего. Что произойдет, если, по программе, создать миллионы новых рабочих мест? Ответ - вырастет платежеспособный спрос населения. Потребление будет выше - это большая радость! Сразу же заводится мотор экономики - в США население привыкло потреблять много и со вкусом. Поехали! Рост спроса толкает вперед производство - быстрее, долой кризис! Только вот один крохотный вопрос - где взять деньги на всю эту радость? На эту активность государства? Нужно, как объявлено Байденом, больше 7 трлн долл. на 10 лет. Эта сумма больше четырех ВВП России (2020). Одолжить? Но по прогнозу МВФ госдолг США в 2020 г. достигнет 131 процента ВВП (в 2019 г. - 109 проц.). Это огромный прыжок. Так дальше продолжать не стоит. Вся фантастическая кредитоспособность США, все доверие мира к доллару могут быть поставлены под сомнение. Так где же взять деньги?

Доверие мира к доллару при определенных условиях может быть поставлено под сомнение

Ответ Байдена - повысить налоги. Риторика его экономической программы - против миллиардеров, против крупнейших корпораций США. Они богатеют - все прочие беднеют. Отнять! Четыре трлн долл. - взять! А как? Повысить корпоративные налоги, налог на прирост капитала (на рост стоимости акций), личные налоги на "богатеньких" (с доходом выше 400 тыс. долл. в год). В России ему бы рукоплескали. Громкие аплодисменты, судя по исходу выборов, раздались и в США.

В этой точке спокойный, разумный экономист начинает дико озираться по сторонам и кричать: "Что же вы делаете?" В кризис повышать налоги? В самый разгар пандемии усиливать налоговое бремя на экономику? Да вы что? И вспоминает, как бодро работала экономика США до пандемии - самая мобильная и живучая из "Большой семерки" развитых стран. Темпы роста - 2,2-3 проц. Безработица - 3,7-4,3 проц., еще и снижается. Инфляция - 1,8-2,1 проц. (МВФ). Процент низкий, кредитов завались, акции бьют рекорды роста. США стремительно рвутся на рынки нефти и газа. Стараются вернуть производство из Азии. Крепкий в общем-то организм. Доля в мировом ВВП - 24,5 проц., в глобальных финансах, в различных их сегментах - от трети до 60 проц. Госдолг вырос со 106 проц. в 2017 г. до 109 проц. в 2019 г.

Это нормально для страны - эмитента мировой резервной валюты N 1. Доверия не подрывает. Мы не знаем, чем закончится "социалистический эксперимент" в США. И да случится ли он? Но пока ясно одно - впереди высокая сейсмика. Риски на США могут вырасти. При такой политике, если она сложится, на финансовые рынки США и на доллар, при прочих равных, будет оказано длительное давление вниз. Что это значит для нас? Доллар на уровне 1,3-1,4 к евро был бы мечтой. Такой доллар неизбежно означает рост мировых цен на нефть, газ и металлы. Так устроены глобальные рынки. Вспомним валютный дождь 2000-х. Доллар слабеет к евро - цены на наш экспорт взмывают в небо.

А вот штормы на финансовых рынках Запада, если они начнутся, не есть хорошо. Шоки, финансовые инфекции, кризисы за кордоном будут подрывать наш финансовый рынок, сбивать спрос ЕС на российское сырье, вносить хаос в наше производство. Мы должны желать и США, и ЕС - своему клиенту N 1, и Китаю - клиенту N 2 устойчивого роста. Они - моторы нашей экономики, глубоко зависящей от экспорта.

А нам что они будут желать? Все ждут, что новая администрация будет "активничать" вне США. Физическое присутствие США в регионах мира, в том числе у границ России, может стать ощутимее. Для Байдена, судя по его словам, самая большая угроза для США - это Россия. Для Трампа крупнейшим противником был Китай. Из этого - разница, как далеко могут зайти в силе давления на нашу экономику.

России нужна своя, самая агрессивная игра на усиление собственной экономики

Последние годы санкции были больше точечными. Есть области, мало затронутые ими - программное обеспечение и платежи (SWIFT, "Виза", "Мастеркард"). За ними - вся жизнь России внутри (программы) и за границей (платежи). Начнется ли вторжение на эти территории? Сегодня мы этого не знаем, хотя понимаем, что риски есть. А вот что точно знаем - в условиях высокой сейсмики мира нужна своя, самая агрессивная игра на усиление нашей экономики. Мускул, энергия должны чувствоваться. Атмосфера всеобщего подъема - может быть, это самый главный рецепт, чтобы ответить на риски для российского общества, идущие от любых изменений в политике крупнейшей экономики мира.