Власть
10.11.2020 19:28

Мишустин и Лукашенко обсудили взаимодействие стран в борьбе с COVID-19

Михаил Мишустин и Александр Лукашенко во время встречи в Минске 3 сентября 2020 года. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости Михаил Мишустин и Александр Лукашенко во время встречи в Минске 3 сентября 2020 года. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Михаил Мишустин и Александр Лукашенко во время встречи в Минске 3 сентября 2020 года. Виктор Толочко / РИА Новости

Вопросы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией обсудили по телефону российский премьер-министр Михаил Мишустин и президентом Беларуси Александр Лукашенко.

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Как сообщила пресс-служба правительства РФ, разговор между Мишустиным и Лукашенко состоялся во вторник, 10 ноября.

Стороны "обсудили вопросы российско-белорусского сотрудничества, а также совместные меры по противодействию дальнейшему распространению новой коронавирусной инфекции", сообщается на сайте кабмина.

Других подробностей разговора не приводится.

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