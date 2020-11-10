Мишустин и Лукашенко обсудили взаимодействие стран в борьбе с COVID-19

Михаил Мишустин и Александр Лукашенко во время встречи в Минске 3 сентября 2020 года. Виктор Толочко / РИА Новости

Вопросы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией обсудили по телефону российский премьер-министр Михаил Мишустин и президентом Беларуси Александр Лукашенко.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, разговор между Мишустиным и Лукашенко состоялся во вторник, 10 ноября.

Стороны "обсудили вопросы российско-белорусского сотрудничества, а также совместные меры по противодействию дальнейшему распространению новой коронавирусной инфекции", сообщается на сайте кабмина.

Других подробностей разговора не приводится.