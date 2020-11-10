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10.11.2020 13:05
Рубрика: Власть

Мишустин выделил почти 900 млн рублей на цифровизацию здравоохранения

Текст: Владимир Кузьмин
Почти 900 миллионов рублей направил премьер-министр Михаил Мишустин из резервного фонда правительства на развитие Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Она поможет ускорить перевод важных для граждан госуслуг в электронный вид и предоставлять их по принципу цифровых суперсервисов.

К 2024 году, например, по всей стране должна заработать система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением. В личном кабинете пациента "Мое здоровье" на портале госуслуг будут доступны в любом регионе запись к врачу и на диспансеризацию, подача заявления на полис, а также медицинские документы.

Фото: Gettyimages
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Единая система будет включать 13 подсистем, в том числе федеральный регистр медицинских работников, федеральный реестр медицинских организаций, федеральную электронную регистратуру, федеральную интегрированную электронную медицинскую карту, федеральный реестр электронных медицинских документов, подсистему ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан. В нее также войдут подсистемы мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, а также подсистема мониторинга и контроля в сфере госзакупок лекарственных препаратов.

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