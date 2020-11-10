Молодежный фонд Финляндии обвинили в коррупции

Громкий уголовный процесс идет в Финляндии в отношении Молодежного фонда, который занимался предоставлением доступного жилья молодым гражданам страны.

На скамье подсудимых 20 человек, среди них граждане Финляндии, Эстонии и Польши. Как сообщает финский информационный портал Yle, полиция обвиняет их во взяточничестве и других экономических преступлениях. В рамках уголовного дела проведено исключительно масштабное расследование, отмечают стражи правопорядка.

"Предыдущие директора заключали убыточные сделки и брали огромные суммы кредитов. Миллионы евро исчезли из кассы фонда", - пишет портал. В деле фигурирует значительное число эпизодов, когда руководство фонда подозревают во взяточничестве, в том числе на территории Эстонии.

Расследование в отношении фонда идет уже десять лет. Как только вспыхнул скандал, крупная финская партия "Центр" заявила, что более не связана с данной организаций. Напомним, что до начала уголовного дела Молодежный фонд считался организацией "Центра".