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10.11.2020 12:32
Рубрика: В мире

Молодежный фонд Финляндии обвинили в коррупции

Текст: Надежда Ермолаева

Громкий уголовный процесс идет в Финляндии в отношении Молодежного фонда, который занимался предоставлением доступного жилья молодым гражданам страны.

Фото: iStock
В Финляндии молодых политиков обвинили в расизме

На скамье подсудимых 20 человек, среди них граждане Финляндии, Эстонии и Польши. Как сообщает финский информационный портал Yle, полиция обвиняет их во взяточничестве и других экономических преступлениях. В рамках уголовного дела проведено исключительно масштабное расследование, отмечают стражи правопорядка.

"Предыдущие директора заключали убыточные сделки и брали огромные суммы кредитов. Миллионы евро исчезли из кассы фонда", - пишет портал. В деле фигурирует значительное число эпизодов, когда руководство фонда подозревают во взяточничестве, в том числе на территории Эстонии.

Расследование в отношении фонда идет уже десять лет. Как только вспыхнул скандал, крупная финская партия "Центр" заявила, что более не связана с данной организаций. Напомним, что до начала уголовного дела Молодежный фонд считался организацией "Центра".

В мире Европа Финляндия

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