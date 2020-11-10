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10.11.2020 09:05
Рубрика: Общество

Мошенники предлагают россиянам заработать на нефти и газе

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мошенники становятся все более изобретательными. В соцсетях появился фейковый ресурс, который полностью копирует стилистику, логотип и цвета популярного отечественного медиа-холдинга.

Фото: iStock
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На ресурсе, как сообщает РИА Новости, размещена статья, рассказывающая о несуществующей платформе "Газпрома", которая даже без специальных знаний и навыков позволит заработать на торговле нефтью и газом. При этом статья содержит множество грубых ошибок. Например, мошенники ссылаются на решение Госдумы от декабря 2020 года. А глава "Газпрома" Алексей Миллер назван там "председателем правления совета директоров". На сайте представлена лицензия профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам. Только при этом упоминается ПАО "Государственная платформа Газпром", несуществующая в реальности. Активные ссылки в фейковой статье ведут на другой ресурс с формой для регистрации участников.

По словам контент-аналитика "Лаборатории Касперского" Татьяны Сидориной, сайт, вероятно, представляет собой скам-ресурс. Это довольно известная мошенническая схема, в которой людям обещают крупное денежное вознаграждение за прохождение опроса или участие в акции. Однако для того, чтобы получить деньги, необходимо оплатить какую-нибудь "комиссию". Средняя сумма такой "комиссии"- 300 рублей. Требуется также ввести личную информацию. Понятно, что никаких выплат затем не последует.

"Мошенники используют имидж реально существующих СМИ для создания клонов сайта медиахолдинга в расчете на то, что пользователи не заметят подделки", - поясняет технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.

В "Газпроме" знают о попытках мошенников нажиться на имени компании. И предупредили, что не несут ответственность за убытки россиян, "связанные с использованием любых сведений, опубликованных на сайтах, не являющихся информационными ресурсами ПАО "Газпром", его дочерних обществ и организаций".

Общество СМИ и соцсети Происшествия Преступления Компании Нефть и газ Газпром Компании Информационные технологии Лаборатория Касперского

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