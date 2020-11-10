На Вьетнам обрушатся сразу два тропических шторма

Над акваторией Тихого океана сформировались сразу два новых тропических шторма. Оба направляются к берегам Вьетнама.

Метеорологическая обсерватория Гонконга сообщила, что центр тропического шторма "Этау" сейчас находится в 440 км северо-восточнее города Хошимин. Атмосферный вихрь со скоростью 15 км в час движется к южному побережью Вьетнама.

Еще один тропический шторм, получивший название "Вамко", сейчас находится в 840 км восточнее Манилы (столица Филиппин). В четверг, усилившись до тайфуна, он обрушится на остров Лусон, после чего продолжит движение на запад.

В прошлом месяце на Вьетнам обрушились сразу три тайфуна, вызвавших наводнения и оползни. Более 80 человек погибли, напоминает ТАСС.