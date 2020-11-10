Названы номинанты премии "Экономическая книга года"

Лауреатов общественной премии "Экономическая книга года" объявят 11 ноября на Всероссийском экономическом собрании, посвященном профессиональному празднику День экономиста. Премия учреждена Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов и проводится с целью поиска лучших изданий по экономике и поощрения их авторов.

В этом году на соискание премии претендовало 93 издания по экономике - монографии, учебники и научно-популярные издания, вышедшие в свет как в печатном, так и электронном форматах. Представить издание на суд жюри мог не только его автор, но и научные институты, учреждения и экономические вузы. Так, в этом году издания были выдвинуты на премию Российским историческим обществом, Санкт-Петербургским государственным университетом, МГИМО, Высшей школой экономики, РЭУ имени Г.В. Плеханова, Политэкономической ассоциацией и другими организациями и учебными заведениями.

В лонг-лист премии попали 20 изданий. Все они отличаются "актуальностью, полнотой анализа и свежестью взгляда", отметило жюри премии, в состав которого входят заслуженные работники культуры, ученые и государственные деятели. Если в прошлом году на премию претендовало много научно-популярных изданий, то этот год был богат на монографии и учебники. В шорт-лист вошли 11 финалистов.

Ими стали Андрей Артизов ("Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой Отечественной войны". 1941-1942), Александр Дегтярев ("Конверсия институтов. Начала теории"), Мария Конягина и коллектив авторов ("Основы цифровой экономики: учебник и практикум для вузов"), Эльза Мантаева ("Стратегические направления развития экономики региона"), Артем Генкин и Константин Фрумкин ("Коронаэкономика. Хроника экономических последствий пандемии 2020 года"), Анатолий Сигал и Елена Ремесник ("Последовательности Фишберна для принятия решений в экономике"), коллектив авторов Санкт-Петербургского государственного университета ("Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-циклический подход"), коллектив авторов МГИМО ("Экономика для юристов"), коллектив авторов РЭУ имени Г.В. Плеханова ("Маркетинг: создание и донесение потребительской ценности"), Георгий Цаголов ("Больше чем жизнь"), Десаи Радика ("Геополитическая экономия: после американской гегемонии, глобализации и империи").