Названы самые популярные в России смартфоны. И это опять не Xiaomi

Специалисты компании Canalys назвали самые продаваемые смартфоны в России и мире. По итогам исследований за третий квартал 2020 года лидером по продажам стал Samsung с рыночной долей 32 процента, а второе и третье места разделили Xiaomi (24 процента) и Huawei (22 процента).

Отмечается при этом, что бренд Samsung показал рост продаж в размере 3 процентов по сравнению с третьим кварталом 2019 года, а Xiaomi "вырос" на 99 процентов. Продажи Huawei же, наоборот, снизились на 15 процентов, утверждают в Canalys.

Четвертое и пятое места на российском рынке достались Apple и Realme.

Если говорить о мировых продажах, то лидером рейтинга стал аппарат iPhone 11 - компания Apple реализовала около 16 миллионов штук за третий квартал. Второе место также досталось яблочному смартфону - iPhone SE. Третье место получил Samsung Galaxy A21s, пишет Hi-tech Mail.ru.