Немецкие лаборатории не успевают делать тесты на ковид

Зимний сезон еще не начался, но в Германии уже не хватает тестов на коронавирус. Об этом пишет Spiegel online со ссылкой на медицинские лаборатории, которые "работают на пределе возможностей".

Одна из берлинских лабораторий прямо обращается на своем сайте к пациентам: "Пожалуйста, не звоните нам" - это только задерживает передачу результатов. Сотрудники другой столичной фирмы трудятся без выходных, умудряясь ежедневно брать 2 тысячи проб. Однако обрабатывать им приходится более 3 тысяч. Неудивительно, что результаты приходят не раньше чем через 6 дней. И это не какие-то исключительные случаи. "Очевидно, произошло то, о чем уже неоднократно предупреждали медицинские лаборатории: доступных тестов недостаточно для обслуживания всех, кто хочет или должен пройти обследование на COVID-19", - заключает издание.

Чуть лучше обстоят дела у компании Centogene, которая обслуживает станции тестирования, развернутые в крупнейших международных аэропортах страны - в Гамбурге и Франкфурте-на-Майне. Пассажиры получают результаты в течение 12, максимум 24 часов, но исключительно за деньги. Конечно, анализы можно сдать и бесплатно, но тогда придется ждать гораздо дольше.

Немецкие суды все чаще встают на сторону граждан, которые оспаривают ограничения общественной жизни

Между тем немецкие суды все чаще встают на сторону граждан, которые пытаются оспорить ограничения общественной жизни. Когда в начале октября в Берлине только ввели комендантский час, требующий от заведений общепита закрываться не позже 23.00, сразу 11 местных баров составили коллективный иск и выиграли дело. В том же месяце, еще до локдауна, судьи сразу нескольких федеральных земель отменили так называемый запрет на ночевку. Местные власти пытались заставить гостиницы не селить постояльцев из других регионов, объявленных внутренними зонами риска (где регистрируют более 50 новых заражений на 100 тысяч жителей за 7 дней). Это требование сумели оспорить как некоторые отельеры, так и сами путешественники.

А на днях административный суд Дюссельдорфа вынес совсем уж необычное решение, отменив обязательный масочный режим персонально для одного жителя города, подавшего иск против решения мэрии. Имя упорного гражданина, которому не лень было затевать тяжбу с властями, не разглашается. "Все остальные граждане, которые перемещаются по Дюссельдорфу, по-прежнему должны соблюдать все предписания", - цитирует вердикт Spiegel online. Суд признал незаконным требование носить защиту рта и носа, поскольку оно сформулировано весьма расплывчато. Мол, "надевать маску следует на открытых улицах и дорогах в пределах общей застройки, если в силу времени суток, количества прохожих и условий городского пространства невозможно обеспечить дистанцию между людьми от 5 метров". Действительно, редкий бюргер сумеет продраться через этот бюрократический язык. Ранее жительница Дюссельдорфа подтвердила "РГ", что теперь на многолюдных улицах и площадях города, и даже по набережной Рейна, без маски не погулять.

Взгляд из Токио

Оргкомитет "Токио-2020" открыл прием заявок на возврат средств за приобретенные билеты на летнюю Олимпиаду. Напомним, что проведение соревнований было отложено на год из-за пандемии коронавируса. Процедура сдачи билетов подробно описана на сайте оргкомитета. В частности, заявителям необходимо до 30 ноября в электронном виде заполнить специальные формы, после чего передать свои обращения на рассмотрение организаторам. Деньги начнут возвращать ориентировочно с конца декабря. Данная опция доступна только для жителей японского архипелага, которые получили право на покупку билетов по результатам лотереи. Иностранным гражданам необходимо решать вопрос возврата билетов через представительства компаний, которые занимались их распространением на территории зарубежных государств. Кстати, билеты на Паралимпиаду можно будет вернуть позже. Заявки будут принимать с 1 по 21 декабря.

Летняя Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года. Недавно вступивший в должность премьер Японии Ёсихидэ Суга нацелен на проведение турнира. В середине ноября Токио посетит президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, который встретится с главой японского правительства. Как отмечают источники "РГ", стороны подтвердят намерение организовать Игры летом будущего года и обсудят детали подготовки к предстоящему мероприятию в условиях распространения COVID-19. Вопрос допуска зрителей на Олимпиаду до сих пор остается открытым.

Подготовил Александр Ленин (Токио)

Взгляд из Польши

Варшавяне спасли от банкротства из-за карантина легендарный ларек, в котором уже больше 60 лет продают вафельные трубочки со взбитыми сливками. Семейную фирму Rurki Z Wiatraka основал в 1958 году знаменитый варшавский кондитер Константы Петшиковски. Его дочь Алина посвятила свою жизнь отцовскому ларьку, расположенному на рондо Вятрачна. Всех любителей сладкого в этом районе она знала поименно. "У нас был клиент, который каждый день съедал после работы по шесть трубочек. Как-то раз он привел друзей, и они поспорили, кто съест 35 трубочек, не запивая", - рассказывала она журналистам. Сегодня владельцем Rurki Z Wiatraka является правнук основателя Петр Пшевлоцки, и он следит за тем, чтобы трубочки были такими же, как во времена его предков."Это самые вкусные вафельные трубочки со взбитыми сливками во всей Варшаве! Лет 5 назад какой-то бизнесмен хотел выкупить эту землю под застройку, и эта палатка ему мешала. Народ встал за нее стеной и отвоевал", - рассказала "РГ" живущая по соседству пани Юлия.

Семейный бизнес пережил смену государственных режимов в Польше, выстоял в лихие 90-е, но из-за эпидемии коронавируса и запрета на уличную еду Rurki Z Wiatraka оказалась на грани разорения. "Такого никогда не бывало. Фирма под руководством моего прадеда, бабушки, отца и моим переживала различные трансформации, сталкивалась с разными проблемами. Но никогда мы не оказывались в такой безвыходной ситуации. Все началось в середине марта, когда из-за карантина с улиц исчезли люди", - рассказывал в интервью местному изданию Business Insider Петр Пшевлоцки. В отчаянной ситуации он решил с помощью социальных сетей попросить варшавян о помощи. Его призывом за 15 часов поделились в соцсетях несколько тысяч человек.

Узнав, что хозяева старейшего кондитерского ларька разорены, местные жители начали массово скупать вафельные трубочки. К ларьку Rurki Z Wiatraka выстроились многочасовые очереди. Один из местных журналистов написал в своем аккаунте, что "то, что происходило в последние три дня на рондо Вятрачна, это настоящее сумасшествие". В очередях стояли по несколько сотен человек, с утра до вечера. Количество купленных трубочек многократно превысило месячные продажи, а какой-то рекордсмен купил их 225. Rurki Z Wiatraka спасена!" - сообщил он.

Подготовила Ариадна Рокоссовская