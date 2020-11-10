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10.11.2020,  
09:46
Текст:  Алексей Иванов

Новый карабин АК TR3 .366 ТКМ показали на видео

Концерн "Калашников" представил новый карабин TR3 под охотничий патрон 366 ТКМ, созданный на базе автоматов АК-12 и АК-15.

Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
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Основное отличие от боевого оружия в том, что при сохраненной длине 415 миллиметров ствол имеет гладкий канал и в конце сверловку типа "Парадокс". Такая конструкция позволяет значительно повысить кучность при стрельбе пулей, одновременно оставляя возможность стрелять дробью.

Ранее "Калашников" уже начал выпускать аналогичные карабины под патроны 5,45 и 7,62 миллиметра. Теперь в связи с увеличением калибра внешний диаметр ствола тоже был увеличен. Помимо этого TR3 получил новый магазин с окнами и скошенной пяткой.

Также в линейке концерна есть гладкоствольный карабин TG2 под тот же патрон 366 ТКМ. На новом оружии, в отличие от предшественника, нет планки "Ласточкин хвост", но есть предустановленные планки Пикатинни на ствольной коробке и на накладке газовой трубки. Предусмотрен телескопический приклад, который можно полностью сложить, и диоптрический прицел.

Совсем недавно, как уже писала "РГ", концерном был также представлен видеообзор обновленного автомата АК-12.

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