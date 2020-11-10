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10.11.2020 11:22
Рубрика: Культура

Новый сериал Анны Меликян о любви выходит в Сети

Текст: Сусанна Альперина
12 ноября онлайн-кинотеатр IVI начинает показ нового сериала оригинального производства "Нежность". Режиссер Анна Меликян назвала его своим самым добрым, светлым и веселым фильмом. В сериале снимались любимые актеры Меликян - Виктория Исакова, Евгений Цыганов и Константин Хабенский. Сериал основан на одноименной короткометражной ленте "Нежность", которую Меликян сняла в 2018 году для благотворительного мероприятия Action. Однако история Елены Ивановны Подберезкиной, главной героини, не отпустила авторов. Два года спустя та же команда к ней вернулась.
Фото: Предоставлено IVI Фото: Предоставлено IVI
Фото: Предоставлено IVI

По сюжету, Елена Ивановна заключает необычное пари. Ее подруга решила, что Елена слишком серьезна, погружена в карьеру и не привлекает мужчин. В течение 24 часов женщина должна найти партнера на ночь, сделать с ним селфи и отправить подруге. Когда время истекает, Елена обращается к первому встречному - симпатичному мужчине в лобби гостиницы - и просит, чтобы он просто сфотографировался с ней. Он неожиданно соглашается, а Елена понимает, что нашла Того самого человека. Но номера телефона, который он ей оставил, не существует…

Фото: Start / youtube
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Это только завязка сюжета, в котором зрители увидят разную Елену. Внезапно проснувшаяся нежность заставляет женщину измениться как внутренне, так и внешне. И если в первых кадрах перед нами решительная бизнес-леди, которая все контролирует, то несколько серий спустя она становится другой. В целом преображение Подберезкиной напоминает изменение героини Алисы Фрейндлих - Калугиной в любимом советском фильме "Служебный роман". Но только в пересказе. Сериал, разумеется, предлагает другую стилистику, время, героиню, обстоятельства. Да и герой Цыганова на Новосельцева не похож.

Как и в короткометражном фильме, закадровый текст читает Константин Хабенский. Но в определенный момент он также становится участником сюжета: "Мы делали все для того, чтобы это был довольно грубый тип, - отмечает актер. - Довольно жесткий, шершавый, не стремящийся создать другому человеку комфорт. Такой вот мужчина, который вдруг сбивает нашу героиню в определенный момент в жизни, вот прям в прямом и переносным смысле - сбивает ее на автомобиле".

В фильме снялись и другие известные актеры, многие из которых уже работали с Анной Меликян. В их числе Анна Михалкова, Равшана Куркова, Ингеборга Дапкунайте, Юлия Пересильд. "Это все-таки женское кино, - подчеркивает Константин Хабенский. - У нас главная героиня выдумала себе принца, за которым она гоняется, и это очень хорошо понятно, как мне кажется, женской части населения. При этом все и смешно, и трогательно, и нелепо. Но если на сегодняшний день женщины нашей страны олицетворяют нынешнее время, то да, это воплощение нашего времени".

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Фильм снят в черно-белой стилистике на iPhone. Как отмечали участники съемок, это было необычно, но в то же время создавало комфортную обстановку на площадке, позволяло снимать спокойнее и быстрее.

Говоря о картине, Виктория Исакова отметила, что успех короткометражной ленты показал, как зрителю не хватает фильмов о любви. "Это, казалось бы, совсем не оригинально, но так резонирует с жизнью. Поэтому мы решились расширить всем полюбившуюся историю Елены Ивановны", - добавила актриса.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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