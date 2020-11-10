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10.11.2020 12:35
Рубрика: В мире

Оксфордский словарь изменил свое отношение к женщинам

Текст: Александр Саможнев

Популярный у специалистов и пользователей Оксфордский словарь английского языка изменил формулировки и определения, которые дискриминируют женщин. По ряду позиций издатели уступили активистам, считающим, что слабый пол незаслуженно подвергается унижению.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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Активисты давно борются за равенство в определениях женщин и мужчин в Оксфордском английском словаре. Они подготовили соответствующую петицию, которую поддержали десятки тысяч человек, сообщает газета The Guardian.

Среди обновлений появилось также определение того, что женщина может быть "женой, подругой или любовницей человека", а не только мужчины, как это было зафиксировано ранее.

Официальный представитель Оксфордских словарей пояснила, что издание "отражает, а не диктуют, как используется язык". Это обусловлено исключительно свидетельствами того, как реальные люди разговаривают в своей повседневной жизни.

"Независимый редакционный подход означает, что наши словари дают точное представление о языке даже там, где это означает запись чувств и примеров использования оскорбительных или уничижительных слов, которые мы не обязательно используем сами", - ответила на критику пресс-секретарь издания.

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