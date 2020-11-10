Новости

Кому будет выгоден договор о товарных знаках ЕАЭС 20:54
Эксперты стран СНГ обсудили восстановление туриндустрии после пандемии 20:25
Онлайн-продажи в России достигли исторического максимума 19:32
Мишустин и Лукашенко обсудили взаимодействие стран в борьбе с COVID-19 19:28
Массовых мероприятий на новогодние праздники в Подмосковье не будет 19:11
Защитник "Вулверхэмптона" допустил выступление за Россию или Украину 18:52
Хью Лори и Эмилия Кларк озвучат мультфильм по произведению Пратчетта 18:51
На борьбу с коронавирусом власти Подмосковья выделили 60 млрд рублей 18:44
В Подмосковье госпитализируют до 1000 больных коронавирусом в день 18:41
Вышел расширенный трейлер нового мультфильма автора "Песни моря" 18:35
Трамп заявил о прогрессе в борьбе за пересмотр итогов выборов в США 18:33
На Северном Кавказе в этом году ликвидировали 35 и задержали 53 бандита 18:30
Бирюков: Более 600 тыс. тонн вторсырья собрали в Москве в этом году 18:18
Ученые создали дешевый прибор для диагностики болезней печени 17:52
Премьер Беларуси отметил рост денежных доходов населения 17:49
Умер актер из "Зоны" и "Адвоката" Александр Лукаш 17:23
Студенты строительных вузов смогут попасть в управленческую команду Минстроя 17:10
Ростех создал первый самолет МС-21-310 с российскими двигателями 16:48
"Спартак" сыграет с "Динамо" в 1/8 финала Кубка России по футболу 16:08
На западе Москвы на шоссе упала плита 15:57
Алкоголь и снотворное: результаты вскрытия тела дочери актера Конкина 15:55
Создатели "Мстителей" снимут ремейк вьетнамского боевика с Прэттом 15:41
Саммит ШОС одобрил Московскую декларацию 15:31
Захарова: Глава МИД Азербайджана вновь принес извинения за сбитый вертолет 15:23
Беглов предупредил о новых ограничениях из-за роста числа заболевших 15:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
10.11.2020 19:32
Рубрика: Экономика

Онлайн-продажи в России достигли исторического максимума

Текст: Светлана Ментюкова
Сегмент канала онлайн-продаж в России достиг исторического максимума в 10,9% от общего объема розницы. Об этом в ходе своего выступления на Форуме "Неделя ритейла 2020" заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

"Объем рынка вырос в два раза за это полугодие. И по сути, тот объем, который e-commerce сделал в этом полугодии, это уже 10,9% розничных продаж. Это колоссальный показатель, исторический для нашей страны, и мы видим, насколько он близок к аналогичным показателям в других развитых странах. Например, в США этот показатель равен 13,9%. Происходит эволюция потребления - покупки онлайн заменяют поход в магазин. Количество новых покупателей в онлайн-магазинах варьируется от 100% до 200%. Это около 10 млн новых пользователей, которые в этом полугодии что-то в онлайне да купили", - сообщил он.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
В России стало больше курьеров

Он также напомнил, что для сохранения позитивного тренда, ассоциация предложила онлайн-ритейлерам стандарты обязательных профилактических мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. В частности, в кодекс добровольных практик были включены такие параметры, как бесконтактная выдача заказов, поощрение бесконтактной оплаты; обязательное использование сотрудниками средств индивидуальной защиты; сокращение товарного ассортимента в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) для сокращения времени пребывания там клиентов; нанесение разметки для соблюдения дистанции; размещение антисептиков на входе в ПВЗ или в магазин.

Сообщения о нарушениях стандартов, в порядке саморегулирования отрасли, сначала будут направляться руководству компании, где были выявлены нарушения для их скорейшего устранения. Если нарушение будет зафиксировано повторно или компания-нарушитель проигнорирует предупреждение, сообщение будет перенаправлено в Роспотребнадзор.

Экономика Товары и цены

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с вице-премьером Викторией Абрамченко. Главное
Интервью председателя СК РФ Александра Бастрыкина "РГ". Главное
Интервью с вице-премьером - полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Главное
Путин поручил Шойгу помочь семьям погибших летчиков
Массовых мероприятий на новогодние праздники в Подмосковье не будет
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения