Онлайн-продажи в России достигли исторического максимума

Сегмент канала онлайн-продаж в России достиг исторического максимума в 10,9% от общего объема розницы. Об этом в ходе своего выступления на Форуме "Неделя ритейла 2020" заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

"Объем рынка вырос в два раза за это полугодие. И по сути, тот объем, который e-commerce сделал в этом полугодии, это уже 10,9% розничных продаж. Это колоссальный показатель, исторический для нашей страны, и мы видим, насколько он близок к аналогичным показателям в других развитых странах. Например, в США этот показатель равен 13,9%. Происходит эволюция потребления - покупки онлайн заменяют поход в магазин. Количество новых покупателей в онлайн-магазинах варьируется от 100% до 200%. Это около 10 млн новых пользователей, которые в этом полугодии что-то в онлайне да купили", - сообщил он.

Он также напомнил, что для сохранения позитивного тренда, ассоциация предложила онлайн-ритейлерам стандарты обязательных профилактических мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. В частности, в кодекс добровольных практик были включены такие параметры, как бесконтактная выдача заказов, поощрение бесконтактной оплаты; обязательное использование сотрудниками средств индивидуальной защиты; сокращение товарного ассортимента в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) для сокращения времени пребывания там клиентов; нанесение разметки для соблюдения дистанции; размещение антисептиков на входе в ПВЗ или в магазин.

Сообщения о нарушениях стандартов, в порядке саморегулирования отрасли, сначала будут направляться руководству компании, где были выявлены нарушения для их скорейшего устранения. Если нарушение будет зафиксировано повторно или компания-нарушитель проигнорирует предупреждение, сообщение будет перенаправлено в Роспотребнадзор.