ООН поблагодарила Россию за усилия по прекращению конфликта в Карабахе

Ведущая международная организация - ООН выразила России благодарность за усилия по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН с облегчением воспринял, что соглашение было достигнуто, - сказал он во вторник на брифинге. - Мы очень благодарны властям России за то, что они сделали. Наше облегчение связано с надеждой на окончание страданий мирных жителей".

Дюжаррик добавил, что "управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сейчас находится в контакте с представителями РФ, чтобы понять, как мы можем поддержать соглашение" о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Представитель генсека также подчеркнул, что внимание ООН "всегда сосредоточено на сохранении жизней и прекращении боевых действий и гуманитарном доступе" и выразил надежду на то, что перемирие "будет достигнуто".